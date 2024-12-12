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美國 REITs 後市擁三利多 RMZ 指數有望向上挑戰1,600點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導

美國REITs目前擁三利多，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝分析，包括：總體面、資金面、產業面。美國REITs目前股價/現金流比尚在五年偏低水準，預期此波Fed降息將持續至明年底，有利於評價推升持續到明年，加上REITs產業本身的復甦，RMZ指數（美國REITs指數）有機會向上挑戰1,600點，與現在位置相較，約有二成上檔空間。

李文孝指出，目前美國REITs擁三利多：一、總體面：受惠美國降息效應開始發酵；二、資金面：市場資金輪動回補過去長期賣出的REITs產業；三、產業面：上半年整體產業落底，下半年多數產業開始好轉，獲利開始恢復正常水準。

李文孝進一步表示，本次Fed降息因素與2019年比較類似，亦即通膨持續下降而非經濟陷入衰退，前一次降息後三個月指數上漲7.9%，顯示降息後對REITs股價的確是有幫助的。

就基本面分析，REITs次產業展望普遍正向，其中，資料中心大幅受惠生成式人工智慧推動超大規模需求，前三季租賃再創歷史新高，鳳凰城、亞特蘭大、芝加哥的裝置容量持續創新季度記錄。

此外，AI伺服器支出超出預期，預計今年主要雲端業者伺服器資本支出將成42%至1,770億美金，明年再增加14%，龍頭業者將持續受惠，今年訂單量皆已達新高水準。

伺服器 美國 降息

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