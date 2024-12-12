統一全球新科技基金：布局明年供應鏈加速重組題材正是時候

川普當選美國總統後，為達成「讓美國再次偉大」目標，預期將加速推動各項政經改革，企業及消費者信心有所增強；科技投資依舊是主軸，且預期2025年全球科技供應鏈可望加速重組，投資優質的全球股票型基金正是時候。據晨星統計至11月底，統一全球新科技基金今年以來報酬率逼近五成，居同類型之冠。一年、兩年、三年、五年等短中長線報酬率也相對穩健。

統一投信表示，川普將努力重振美國製造業，藉由加徵進口關稅的手段逼迫各國企業增加在美國投資設廠在地製造，新政府對科技的支持和減稅，以及監管鬆綁，將有利反壟斷審查的科技巨頭，小型科技股也有望受益於更活躍的併購環境，將加速全球供應鏈重組，因此，科技股依舊是全球投資焦點。

據Bloomberg統計至12月2日，從2011年起的S&P500各行業報酬率表現來看，14年有11年科技股表現優於S&P500指數。展望2025年，在AI持續發展，和評價回升帶動下，科技股有望持續領漲大盤。

統一投信定調，明年AI硬體基礎設施布建全面展開，並逐步由硬體發展擴大到軟體應用創新。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，目前處於NVIDIA新舊AI晶片產品的交替階段，預計2025年推論需求占比將大幅提高，深度學習的大爆發，將加速AI應用的落地，意味著AI產業趨勢迎來另一階段的高速成長。同時，2025年IT支出展望呈現加速現象，受惠於高利率水準降溫，中小企業投資復甦，帶動相關軟體投資回升。