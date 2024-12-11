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法盛青睞三大新趨勢

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
法盛策略團隊指出，目前最看好三大趨勢，包括電商產業、雲端應用、AI潮流。圖為電商龍頭亞馬遜（Amazon）。 （路透）
法盛策略團隊指出，目前最看好三大趨勢，包括電商產業、雲端應用、AI潮流。圖為電商龍頭亞馬遜（Amazon）。 （路透）

川普2.0時代來臨，投資難度大增。在五年內掌握輝達（NVIDIA）股票逾36倍潛在投資報酬率的法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊指出，目前最看好三大趨勢，包括電商產業持續成長、雲端應用持續增加、AI應用潮流將持續。

法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊在2006年建立目前的投資策略，以低檔進場的精準選股受到注目，近期受到注目的包括2019年1月買進輝達、2022年買進特斯拉。法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊全球產品管理主管Hollie Briggs昨（11）日來台時透露，輝達2018年遭遇加密貨幣暴跌逆風，股價在短期間腰斬，法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金在2019年1月進場撿便宜。

如以2019年底時，輝達收盤價（還原股價）3.59美元計算，統計至10日收盤價135.07美元，法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金持有的輝達股票近五年未實現報酬率高達36.6倍。

不過，突出的表現難免會有人說「你們只是好運」。Hollie Briggs解釋法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略是由下而上的選股策略，團隊中每位分析師各負責分析五家企業，可以花兩個半、三個月研究一家公司，再經過團隊思辨以確認團隊假設具有堅實基礎。

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