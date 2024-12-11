2025投資 瞄準五大題材

富蘭克林坦伯頓基金集團昨（11）日發布2025年展望，樂觀看待全球股市明年表現可期，建議投資人可聚焦五大主題，包括人工智慧、數位金融、人口結構高齡化、基礎建設及永續，可列為長期定期定額的標的，參與其長期結構性成長題材。

富蘭克林坦伯頓研究院主管暨首席市場策略師史蒂芬‧多佛（Stephen Dover）指出，在經濟增長、企業獲利和評價面支持下，全球股市明年將維持上漲，其中，美股表現有望優於其他市場。但值得提醒投資人的是，不同於2024年漲勢集中在大型科技股，預期2025年漲勢將擴散至其他產業，這現象自2024年下半年以來已經且正在發生，預期良性的類股輪動將成為常態。

此外，他提醒，近兩年股市累積漲幅已大，市場情緒有點過度樂觀，投資人應回歸理性，設定合理的預期報酬率，並應做好股市出現波段修正的準備，若出現震盪提供擇優布局機會，建議首選五大主題，包括人工智慧、數位金融、人口結構高齡化、基礎建設及永續，可列為長期定期定額的標的。

富蘭克林坦伯頓股票團隊投資長暨科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，當前美國經濟保持穩健，美國家庭債務占淨資產比重仍落在歷史低位附近，證實消費者具有韌性，聯準會寬鬆貨幣政策將有助支持經濟維持正成長，因而美股的市場廣度有望擴大，並推動各產業和市值型股票持續成長。

債市方面，史蒂芬‧多佛表示，全球溫和成長及通膨放緩讓主要央行維持寬鬆，但各類債市展望錯綜，當中，持續看好企業信用債、房地產抵押債和資產抵押債表現，但通膨風險可能復燃，將限縮聯準會降息幅度，不利於美國長天期公債表現，建議靠攏短天期債直至利率方向明朗。

此外，川普關稅可能造成全球經濟情勢緊張及股市波動，建議持有高品質主權債，防波動。此外，在投資人偏好美國股債資產及供應鏈在地化的資金需求下，預期美元將維持強勢。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，預期明年市場波動加大，除追求可持續的收益和資本增值機會，控制下檔風險也很重要。