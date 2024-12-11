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第一金投信挺AI、太空產業

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
第一金投信2025年第1季建議資產
第一金投信2025年第1季建議資產

第一金投信展望2025年第1季資產布局，建議優先鎖定受惠川普2.0政策受惠概念產業如AI科技、金融、國防軍工，及太空等產業；此外，信用資產配置不妨挑選較具備收益空間的非投資等級債券為配置標的。

第一金投信投資長曾志峰指出，美國優勢發展產業如AI科技企業長多可期，川普上任後政策鬆綁、產業開放，也為中小型企業、金融、太空發展等，提供堅實成長上揚支持；亞洲市場上，相較中國大陸可能受到關稅政策打壓，台灣、日本的關鍵科技產業仍具備技術底氣，此外，兩地經濟與消費可望支持持續成長動能。

曾志峰分析，人工智慧的大量投資，帶動亞洲市場包括半導體及電子產品的需求激增，其中，美國、台灣、日本的關鍵技術產業可望持續受惠；此外，受美國新政府產業政策調整，管制鬆綁相對有利金融業及中小型企業，要求盟友提高國防預算將有利於國防、軍工，及太空衛星等產業發展等。

台股表現也值得期待，曾志峰表示，AI投資持續暢旺將推升半導體、AI供應鏈及電力供應概念個股營收獲利表現，並推升指數走高；美中經貿對抗持續升溫，受惠訂單及生產線轉移個股將有表現空間可期；新技術及新應用推展，受惠標的包含：Wifi 7及人形機器人等。

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