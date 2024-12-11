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法人看台股 不怕川普2.0

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
川普1.0期間台股報酬率前十大類股
川普1.0期間台股報酬率前十大類股

美國下任總統川普下月將上任，法人分析，回顧上次川普執政期間，台股繳出亮眼成績單，尤以科技股表現最佳。

短線雖受到川普政策不確定性影響，但終將回歸基本面，台股基本面穩健，加上聯準會降息循環的資金利多，將推升台股科技基金表現。

根據彭博統計，川普首次執政期間，台灣加權指數報酬率達到98.4%，OTC指數也有67.9%。以類股來說，表現最佳的前十大類股，報酬率都在六成以上。其中科技股作為受到中美貿易戰影響最大的產業，當時股價出現劇烈震盪，但因產業成長趨勢不變，使半導體及電子零組件類股報酬率高達272.3%及138.6%。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示，受惠出口表現佳及民間投資動能回升，台灣主計總處上修今明兩年經濟成長率。輝達財報表現優異、展望偏向樂觀，有利台股相關供應鏈營運，在基本面支撐下，台股有望延續多頭走勢。AI族群看好伺服器供應鏈，包括晶圓代工及相關零組件，部分IC設計服務類股也有落後補漲機會，消費性電子族群看好摺疊手機供應鏈。

張哲瑋分析，AI需求拉升使先進製程產能維持滿載，有利相關供應鏈營運，包含ODM、散熱及滑軌。GB200已經步入小量量產，預計明年第一季放量，將為相關族群營收帶來正面挹注。而GB300開始導入不同的架構設計，也讓部分新供應商重新受到市場關注。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，輝達第3季財報優於市場預期，分析師紛紛調升目標價，激勵科技股多頭信心，也帶動台股持續震盪走高。就基本面來看，市場預期2025年台股企業獲利年增率仍有兩位數成長，另外最疲弱的中國股市都止穩回升，國際股市氣氛正向，因此對第4季至農曆年前台股可樂觀看待，拉回仍應擇優布局。

類股操作上，看好AI相關成長受惠股、光通訊供應鏈、關鍵零組件、生技產業、電動車與汽車電子化供應鏈、低軌道衛星、半導體上游材料、高股息殖利率族群等。

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