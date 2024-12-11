積極型組合基金 帶勁

理柏資訊統計至12月11日，新台幣進取混合型基金近二年繳出逾四成亮眼成績。投信法人表示，預估2025年股市朝正向發展，但仍有川普上任、地緣政治等變數，建議可透過積極型組合基金，以較低波動度參與股市成長同時控制震盪風險。

根據理柏資訊統計顯示，類別屬性較積極的新台幣進取混合基金共有七檔，其中復華台灣智能基金近二年報酬率達五成最佳，該基金布局以台股為主、全球債券為輔，持股占比逾七成，經理人挑選主動式績優台股基金，搭配台股ETF，增進報酬穩定度。

PGIM保德信策略成長ETF組合、安聯四季成長組合、國泰全球積極組合、群益全民成長樂退組合、元大全球ETF成長組合等基金近二年報酬也有逾四成，主要聚焦美股投資機會。

復華投信投研團隊預估，2025年股票等金融市場表現受惠歐美央行處於降息循環、美國經濟持續擴張、企業獲利維持雙位數成長、AI發展方興未艾以及非AI產業景氣可望改善好轉，將使股市輪動更加健康，川普政策有利美股、美元表現，但地緣政治及關稅為波動及風險可能來源。

復華台灣智能基金經理人劉明滄表示，台股受惠AI趨勢且獲利增速維持兩位數成長，是投資人口袋中的必備選項之一，但因為是單一市場且電子族群較為集中，可能要承受較大的波動性，此外，目前債市殖利率水準使債券仍具投資價值，以台股部位搭配投資等級債形成資產配置，可兼顧股債市投資機會並降低波動度。

PGIM保德信策略成長ETF組合基金經理人曾訓億表示，全球股市2025年多頭態勢料將維持，且即使近期美股持續創高，帶動評價面來到相對高檔，但相對其他市場，美股企業獲利成長表現最為強勁、日股展望趨於樂觀、以科技為主的新興亞洲市場受惠AI趨勢發展。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，固定收益資產建議可採各券種分散配置，非投資級債的波動風險相對較低且具高息特性；此外，現階段美債殖利率正處區間相對高位，投資等級債同樣具備投資價值。