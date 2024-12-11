美亞、科技非投等債 聚光

美國通膨再起疑慮上升及降息預期減少，相對美國十年公債殖利率大幅躍升。法人指出，過去三個月科技債仍逆勢上揚，今年以來科技債領先主要債券指數。法人建議，明年非投資級債券仍以美、亞、科技為主。

鑑於美國經濟前景及樂觀的市場情緒，科技非投等債將為市場追逐焦點，債券關注標的可著重在營收前景展望看好及財務體質優異的企業，例如電腦周邊、半導體相關、雲端軟體等企業，同時留意營運展望轉好及具合併題材的5G、衛星設備商等電信及有線電視產業等具有信評調升題材。

聯準會已降息75個基點，利率期貨顯示未來12個月將再降息至3.8%，較低的資金成本使得風險性資產走勢更為樂觀。2025年總體經濟環境將優於2024年，終端需求有望改善，2025年半導體產業展望正向，有望延續2024年成長力道，挹注科技非投等債後市表現。

野村固定收益部主管謝芝朕表示，2025年第1季美國公債殖利率可能較為波動，建議加碼美國非投資級公司債以及全球短期債券，降低債券資產對利率的敏感度。至於長期（未來12個月），投資級債券看好新興美元主權債及金融債；非投資級債券則以美、亞為主。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，美國經濟有望實現軟著陸，即使美國股票估值偏高、企業債券利差緊縮、市場波動性異常低且可能出現意外的震盪，仍然偏好風險資產。債券部分，短優於長，信用優於利率，如較高息收的風險性信用債。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，在充沛流動性及包括企業減稅在內的經濟刺激政策下，大幅債券違約將不復存在，即使是較低評級的企業也會獲得新的資金，2025年公司債買回權金額低且債券到期的金額亦低，預期信用利差有機會突破歷史低位，具有優異基本面及高殖利率的非投資等級科技債券將相對受惠。