基建基金贏家 還有戲

在降息推升下，基礎建設類股今年來表現不俗，帶動相關基金績效成長，統計顯示，今年來共有四檔投信發行的基建基金績效超過20%，反映出基礎建設投資的選股重要性。

基礎建設產業涵蓋能源、交通、數位、公用事業等不同產業，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧認為，看好美國經濟軟著陸與通膨降溫，加上降息利多，大趨勢對於基礎建設類股朝有利方向發展，建議投資人透過次產業全盤布局方式，一次掌握穩健的特許行業中，成長性佳題材股。

國泰全球基礎建設基金經理人魏卉齊表示，基礎產業建設具有低波動性、通膨避險功能、穩健現金流入、與債市關聯性低等特性，適合投資人做防禦性投資布局，基金主要鎖定在運輸、能源、水資源以及通訊族群，包含美國再生能源公司NextEra Energy、美國電信公司AT&T、威訊通訊等。

基礎建設基金績效

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，過去一年基建類股漲勢受到壓抑，不過從今年下半年起，基礎建設默默迎接市場資金買盤，整體投資資金流自8月起逐漸加大，反映市場對於聯準會降息的期待，引導資金先行卡位。

王翔慧指出，目前市場最關注川普明年1月重返白宮後對於能源相關政策的態度，將牽動能源、公用事業等基礎建設類股走勢，預期川普政策大方向利於傳統能源業，包括可望降低企業稅賦，激勵對以現金流、息收為主的能源中游投資興趣，另外川普曾明確表示將立刻取消天然氣許可禁令，也有利於推動天然氣需求增加。

王翔慧分析，在「川普2.0」政策下，核能與天然氣將成為能源產業贏家，川普可能廢除美國環境保護局今年4月設定天然氣發電機組需額外安裝碳捕捉設備的要求，液化天然氣（LNG）出口禁令也告終，預期在LNG、發電等成長驅動下，未來十年天然氣需求將大幅攀升，至2035年天然氣需求將升至每日1,600億立方英尺，較目前成長達每日400億立方英尺。

國泰全球基礎建設基金經理人魏卉齊則點出，美國的基礎建設已經落後很多年，充電樁比例低、5G覆蓋率也不高，預期川普上任後將積極推動美國基礎建設，準備投入大筆預算強化各項公共建設，而網通、能源市場發展都有望連帶受惠。