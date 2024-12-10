月配型債券商品 人氣夯

今年來債券ETF持續受到投資人追捧，根據集保中心截至6日統計，債券原型ETF受益人數今年來大增87.4萬人，至197.4萬人。又以月配型債券ETF受益人增加近44.2萬人最多，勝過季配型債券ETF的42.8萬人。

財富管理專家指出，隨債券ETF流動性轉佳，是相當適合投資人納入資產配置的一環，布局債券ETF好處還包括交易便利、投資組合透明、費用率低等，也可作為資產配置與建立收益部位工具。而月配型債券ETF人氣崛起，推測因其配息頻次較密集，有助提升投資人資金運用靈活度，加上投資標的更趨多元，包括長天期ESG投等債、非投等債、產業債等，投資人透過月配型債券ETF也能達到資產配置目的。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，目前美歐央行降息趨勢仍將延續，寬鬆環境有利債市表現，加上國際政經局勢仍有不確定性，市場對於具防禦性質，又具有穩健收益特性、殖利率水準具吸引力的資產仍有配置需求，而結合ESG概念的長天期BBB級債因兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，且長天期債在降息循環中，受惠程度相對高，故布局相關ETF有助滿足投資者對於資產品質、穩健收益等需求。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，非投等債的發債企業淨槓桿率處在2012年以來相對低位，顯示其財務體質穩健，加上信用利差偏低，意味違約風險較小，搭配現階段非投等債殖利率高於十年均值，具吸引力，可持續吸引資金加碼。

國泰10Y+金融債最新受益人數破12萬人，可說是「債主滿天下」，且本月每股預計配發0.082元，年化配息率達到5.7%，近一周平均成交量也有2萬張。投資人一定要做好資金配置，著眼穩定現金流和低資產價格波動，現在美國降息循環啟動，就是投資債券的好時機，尤其違約率低、配息穩的金融債ETF更是首選。