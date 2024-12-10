大中華股票型商品 翻身

2024年近尾聲，累計投信發行各類型基金中今年來績效均繳出四至五成的亮眼成績。分析績效居前標的，以科技創新題材成為經理人布局重心，不只AI等相關科技創新的主題基金表現亮眼，也帶動大中華股票型基金鹹魚翻生，表現超越陸港股大盤。

理柏資訊統計，今年來投信發行基金績效前十名績效達四至五成，有三檔是全球一般股票型、二檔亞洲區域股票型、二檔大中華股票型，台股中小股票型及指數型、多重資產型各一檔，主要持股多以AI等創新科技題材為主軸，其中，復華華人世紀、復華全球物聯網科技、統一新亞洲科技能源、統一大中華中小、統一全球新科技等五檔漲幅逾五成最為亮眼。

特別的是隸屬大中華股票型的復華華人世紀、統一大中華中小基金，兩檔經理人因應中國經濟復甦疲弱，降低陸港股比重，轉向聚焦AI等能見度較佳的科技產業標的，進一步帶動績效明顯優於陸港股各主要指數今年來一至二成的報酬率表現。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，前波陸港股反彈主要反映市場對財政刺激政策之預期，短線急漲湧現獲利了結賣壓致使行情轉趨震盪，預期在美國與中國同步祭出寬鬆政策下，全球經濟軟著陸機率較高，後市布局仍採分散配置全球亮點市場，以提高投資勝率，並控制投資組合波動度。

據統計，科技股指標那斯達克指數今年來上漲31.5%，表現居全球主要指數之冠，龍頭股如亞馬遜、輝達等漲幅達五成甚至翻倍。展望後市，復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，AI應用蓬勃發展將持續挹注科技產業獲利維持高成長動能，持股布局仍將以大型半導體領導廠為核心，再搭配受惠降息的低基期產業，以及受惠AI應用的軟體類股。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，依照歷史經驗，科技公司只要有殺手級應用，就可以主導該領域的大部分獲利。目前AI尚未出現殺手級應用，這也是各家科技公司近年在AI投資形成軍備競賽的原因，使市場對雲端服務商2025年資本支出成長率預估，從10%大幅上修至20%，有望持續帶動相關供應鏈營運，使AI在全球股市續領風騷。