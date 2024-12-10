印度股回溫 入市良機

外資10月起持續將資金從印度股市流向陸股，近期流出漸緩，截至上周五（6日），印度SENSEX 30指數自本波段低點反彈上漲近6%，印度股市明顯回溫。投信法人指出，印度近年經濟成長相對穩定且快速，其GDP增速在全球主要經濟體中處於領先地位，印度股市中長期前景樂觀，將推升印度基金表現。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯說明，印度股市本波修正原因可歸納為三，首先是企業財報表現不如預期，其中財報表現相對弱的產業聚焦於商品與原物料相關族群，而不動產、金融、資訊科技則表現相對良好。其二則是外資調節轉買中國，短期資金轉進評價面較低的中國股市，但預期不會就此扭轉長期結構趨勢。第三則是川普勝選，持續吸引外資資金流入美元資產，形成近期美股表現獨大的現象。

印度股市近期回穩，投資人並未因外資流出而卻步，反而更加速入市，使得外資持股比率降至12年來的最低點，其中10月印度國內股票基金更獲得近4,200億盧比的資金淨流入，為單月最高紀錄。近6個月平均淨流入金額則達45億美元，較前一年翻倍。因此近期印度股市調整，不失為提供長線投資人的入市良機。

統一大龍印基金經理人蘇柏勳分析，印度股市今年最高點漲幅接近兩成，回檔10%後，近來又漲回約7%。以基本面來說，印度明年GDP可望達到6%，未來三年仍可維持5.5%，在全球主要市場表現亮眼，同時印度也是全球人口最多的國家，人民年齡中位數僅28歲，低於中國的38歲，是全球最具人口紅利的市場。