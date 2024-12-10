富坦公司債基金 績效傲人

通膨趨緩迎來降息潮，美國非投資等級債在2023年以13.5%表現大幅領先，今年前11個月上漲8.7%，也優於其他主要債券類型，有望連續第二年爭鋒。展望2025年，美國經濟可望仍明顯強於其他區域，且貨幣政策持續朝向正常化，有利於非投資等級債表現續旺；以富蘭克林坦伯頓公司債基金為例，因績效佳，持續獲得資金流入。

投資專家分析，統計川普1.0自勝選後，各類債市中便是以非投資等級債超過三成的表現領先，由於非投資等級企業多屬美國內需型產業，最受惠美國優先的拚經濟政策，也相對較不受潛在關稅衝擊。

根據境外基金觀測站統計至10月底資料顯示，國人投資比重最高的境外單一國家債券型基金前五名中，富蘭克林坦伯頓公司債基金規模高達逾新台幣200億元，比重高達近六成，就績效表現來看，近一年14.5%與近兩年27.6%的報酬率表現也都勝過其他基金，加上近期增加9.5%配息率的股份，更有利於投資人的現金流規劃需求。

銀行財富管理中心表示，富蘭克林坦伯頓公司債基金長期績效表現穩健，曾因台灣投資人比重較高而暫停接受新申購長達近六年，下半年來重新開放，人氣不減。該檔基金成立近30年，就該投資團隊近期評論顯示，其投資策略非常重視債券的品質與績效表現的穩定性，因此標的選擇會避開像傳統有線電視或是商場型零售這種長期趨勢已明顯下滑的產業，因為這就像是正在融化的冰山，或許不會立即消失，但寧可及早避開以避免潛在風險。

投資專家表示，美國經濟強韌支撐企業基本面健康，加上非投資等級債目前殖利率水準仍高達7%以上具吸引力，預料仍將吸引資金青睞，展望川普2.0在拚經濟之際，貿易戰紛擾也恐難避免，選擇有悠久歷史且操作策略穩健的基金，將有助於規避潛在風險，富蘭克林坦伯頓公司債基金不妨作為新一年收益投資之選。