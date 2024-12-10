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好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

金融股、房地產 後市俏

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國整體就業市場好壞參半，預期美國聯準會（Fed）將在18日降息1碼（即0.25個百分點）的機率上升至86%，美國10年期公債殖利率下滑，公司債利差持續縮窄。法人預期，長期利率走高，搭配經濟溫和成長，有利金融股及房地產表現。

富達國際指出，美國共和黨大獲全勝後，投資人期待美國長期利率提高、政府放鬆監管並採取其他有助經濟成長的措施，有望為金融業帶更好的產業前景。另外，日本金融業也可望受惠長期利率走升。因薪資上揚帶動通貨膨脹與經濟溫和增長，使日本央行更有升息空間，進而帶動日本金融股的表現。

就整個金融產業來看，富達認為，金融業的商業模式仰賴經濟成長，且長期利率上升，將擴大金融業的存放款利差，帶來更多獲利空間。富達尤其看好獲利來源廣泛的金融集團。

就金融次產業來說，富達分析，短期利率走低，將推升資產價格，帶動資產管理業者、私募股權與投資平台。長期利率走高，則有助於保險公司降低再投資風險，其儲蓄產品也將更具吸引力，進而提高保費收入。

在不動產市場方面，品浩（PIMCO）指出，隨著主要央行逐步降息，全球經濟呈現謹慎樂觀，但全球央行降息幅度有限，影響商用不動產整體的資產估值。整體來說，全球商用不動產市場逐漸回暖，但各地復甦步調不一。

品浩分析，在美國，受惠於剛性需求，住宅物業展現投資潛力；歐洲受惠於數位政策、資料中心密度較低，因此資料中心出現投資潛力；亞洲整體市場復甦步調緩，但日本市場由於租戶增長明顯、違約率低及融資環境寬鬆，集合住宅資產投資潛力高。

品浩指出，2025年的不動產投資聚焦債權與差異化資產機會，可優先考量不動產債權（商用房貸抵押證券等）。在當前市場環境下，不動產債權有望提供更具吸引力的收益率及穩健回報。在產資類型策略方面，隨著全球積極發展人工智慧（AI），資料中心物業投資吸引力持續攀升。

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