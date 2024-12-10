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美中小型基金 動能強

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
凱利投資衰退風險儀表板
凱利投資衰退風險儀表板

富蘭克林坦伯頓基金集團昨（10）日公布11月美國經濟儀表板，顯示美國經濟整體燈號連續六個月亮出「擴張」的綠燈。資產管理業者認為，預料美國中小型股成長動能將優於大型股，投資人可透過美國中小型基金掌握後續漲升契機。

美國經濟儀表板追蹤三大類共12項美國經濟指標，11月數據顯示，失業金申請、薪資成長、商品、利潤率、信用利差維持在「擴張」的綠燈，營建許可、零售銷售、卡車運輸、貨幣供給維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、ISM新訂單、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，整體燈號連續六個月亮出「擴張」的綠燈。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，過去一年來經濟衰退並未出現，美國經濟反而實現軟著陸，而擴張步伐可能會延續至2025年，因將受到川普勝選以及共和黨橫掃國會帶來的財政刺激、聯準會轉向降息周期的貨幣刺激等順風提振。

傑佛瑞．修茲進一步分析，過去幾年美國經濟增長主要受到強勁的美國消費者、生產力提升、堅實的財政刺激、不斷增長的勞動力供給等四個關鍵因素帶動，放眼未來，前三項可能在2025年保持不變，但勞動力可能會面臨壓力，但不足以破壞2025年的經濟擴張。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊投資長克里斯汀‧科雷亞表示，美國小型價值股具有上漲空間，由於小型股估值低於大型股，投資者能找到估值有吸引力、具良好獲利增長潛力的績優小型股。

安聯投信表示，預計2025年美國成長動能仍將領先其他主要已開發市場，儘管成長速度略低於2024年，但基本預測情境仍是美國和全球經濟實現「軟著陸」，即經濟成長放緩、通膨下降，但不會陷入衰退。

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