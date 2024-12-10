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AI概念、綠能 趨勢向上

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

展望2025年台股表現，野村投信認為，台股整體每股純益（EPS）仍可維持雙位數以上成長，全年股市可望維持上漲的趨勢，選股不選市仍是目前主要的投資策略，資金還是圍繞AI，建議不追高且可分散布局以降低風險。

野村投信表示，美國經濟仍具韌性，雖短期內仍有川普2.0的不確定性將影響投資氣氛，但基本面維持正向看待，逢低布局不追高，首選仍是2025年成長趨勢明確的AI相關個股，看好族群包括，半導體，高速運算及AI相關；傳產股則以綠能、電網等標的。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，川普關稅政策迄今仍處於喊話階段，實質落地前須經多道關卡，現階段仍停留在市場氣氛面影響，預料就業數據才是當前聯準會（Fed）貨幣政策走向的最主要依據。目前市場預估2025年至少有2碼降息空間，美國經濟仍享有降息效應的支持，2025年GDP保持2%以上增長問題不大。

從過往經驗來看，每年11月至次年2月的台股表現都不錯，藉以反映北美市場傳統耶誕消費旺季出貨潮、年底作帳行情及元月行情。今年11月到目前為止也見到類似跡象，尤其第1季雖為傳統電子業淡季，但明年適逢輝達B系列伺服器大量出貨期，將呈現淡季不淡格局。

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