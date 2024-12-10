美日台股市 潛力十足

川普即將於下月上任，其政策方向與實施力度仍有高度不確定性，可能將造成市場波動。野村投信表示，2025年基本面與資金面有利風險性資產表現，第1季採取股優於債的配置，股市看好美、日、台的成長潛力，債市首推非投資等級債。

野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）展望2025年資產配置，整體而言國家、產業、個股表現差異較大；債市可能擔憂川普政策造成通膨上揚，美債殖利率會較為波動，相對看好利率敏感度較低的美國非投資等級債，全球短期債券也值得加碼。

由於全球經濟溫和成長，加上資金面相對寬鬆，第1季股市仍有不錯的成長機會，可採取股優於債的配置，惟市場波動幅度會較大，但美國股市有上揚空間；其他市場方面，個別受影響程度不一，亦須視實際政策而定，

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，投資策略方面，市場將從AI主導轉為川普主導，除了選擇受惠於政策方向的族群，選股重要性也提高，另外也會採取分散配置，以因應快速輪動的市場情緒與政策風險。

次產業方面，AI趨勢如軟體、電力能源及Magnificent 7等權值股成長潛力佳；川普政策中心族群有望受惠Re-shoring（製造業回流）效應；金融股受川普政策不利影響較輕，具利率方向穩定、市場流動性高利多；網路類股在疫情期競爭加劇，為贏者全拿態勢；生技類股有利率穩定有利緩慢復甦、藥廠購併需求等利多支持；製藥類股聚焦GLP-1、阿茲海默等重大藥物持續發展。