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多重資產商品 穩中求勝

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
科技比重高的混合資產基金績效
科技比重高的混合資產基金績效

人工智慧（AI）被視為2025年最確定持續成長產業，但遇上川普2.0時代，政策衝擊接二連三，美中科技戰局升溫，AI概念股也出現震盪。投信法人表示，投資人想在科技產業成長趨勢中獲利，不妨透過科技多重資產基金穩中求勝。

綜觀各家資產管理公司近期對2025年的投資展望，仍以AI相關題材最看好。中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇解釋，AI已從概念走入實際應用階段，從雲端運算、數據中心到工業自動化、智慧醫療等領域，AI正全面重塑產業格局，預期明年AI產業將進入新的成長階段。

楊士醇舉輝達（NVIDIA）為例，新一代Blackwell晶片已全速生產，預計將帶動2025財年營收顯著成長，毛利率更可望提升至75%，顯示AI晶片龍頭的競爭優勢持續強化。「NVIDIA是我們長期看好的核心持股之一，其技術領先地位和廣泛的應用領域，將為其帶來持續的成長動能。」

至於AI個人電腦（PC）市場，楊士醇認為，短期仍須克服換機潮不如預期等挑戰，但隨著AI應用普及、軟硬體技術持續升級，中長期仍存在發展空間。

近期美國加重晶片禁令，楊士醇認為，短期對整體科技產業影響有限，因此次禁令主要針對HBM與設備商，且排除日本、荷蘭等主要盟友。

野村全球科技多重資產基金經理人朱繼元分析表示，統計至9日，代表美國科技股的NASDAQ指數今年來已累積大漲31.5%，儘管2025年因企業獲利持續增長使科技股有續漲空間，但必須持續留意未來出現高檔震盪的可能性，透過多重資產進行科技股投資可降低市場波動所帶來的短期影響。

在全球科技股中，朱繼元相對看好台灣及亞洲市場。他指出，市場上科技股基金多集中美國市場，缺乏著重亞洲，但對目前AI趨勢而言，亞洲尤其台灣科技供應鏈占重要地位。

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