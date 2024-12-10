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好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

中小科技股 錢景可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

統計台股從11月底以來漲逾千點，漲幅4.37%，同期間台股基金績效平均7.04%，表現勝大盤，前十檔基金漲幅都有10%以上，尤其中小型股股性活潑，投信表示，投資人不妨留意中小型科技基金布局時機。

群益中小型股基金經理人蔡孟軒表示，雖金融市場波動劇烈，預期美國選舉過後指數將回歸基本面，川普政府仍把AI相關投資領域放在政見推薦主軸中，趨勢仍對台灣電子產業有利。花旗經濟驚奇指數持續攀升，整體總體經濟無虞。

觀察目前風險指標僅US10公債殖利率跟美元指數因降息幅度較市場預期為低導致往上，其餘大多仍低水位，如油價、VIX、信用價差，整體股市仍無系統性風險。台股第4季到隔年第1季大多為上漲格局，預估後市可帶來許多類股輪動機會。可關注ODM、散熱、光通訊、IC設計、GB300系列相關類股。

街口投信表示，AI、半導體、權值展望樂觀，市場認為明年台積電將維持兩成以上營收成長動能。高效能運算推升先進製程產能依舊供不應求，認為CoWoS先進封裝產能2024年成長幅度將比先前預估的翻倍成長更高。年底仍有作夢行情可期，個股差異可能隨2025年展望不同加大。台股第3季底已出現跌深強勁反彈，反彈過後仍將回到既有中期整理格局，第4季為區間操作。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示持續看好半導體先進製程、AI邊緣裝置，車用半導體、航運等低基期景氣循環產業，預期業績有機會因大陸救市提前進入旺季。整體股市中性偏正面看待，本季經濟數據不佳，所幸全球降息趨勢將刺激終端需求，AI產業成長可期。

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