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台股主動式基金前十強 野村投信霸榜前五強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨時序已邁入年底作帳行情，台股自12月以來緩步墊高，觀察近一個月台股主動式基金前十強，績效平均大敗大盤。法人表示，展望2025年台股基本面良好，建議在股市震盪時，拉回可逢低布局或定期定額持續買入。

根據CMoney統計至9日，觀察全數196檔台股主動式基金近一個月績效表現，前十強依序為：野村e科技、野村高科技、野村台灣高股息（0056）、野村台灣運籌、野村鴻運、日盛新台商、統一奔騰、瀚亞高科技、瀚亞中小型股、中國信託台灣活力基金，績效介於6.1至2.7之間。

事實上，台股基金前十強平均績效達4.2%，大幅超越大盤及櫃買指數的2.3%、1.0%。值得注意的是，近一個月來仍以科技型基金較為強勢，其中野村投信所發行的台股基金更霸榜前五強，瀚亞投信也在十強中占據兩檔基金。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，盤面上影響台股2025年行情的主要風險在於美國新政府的關稅議題，川普將於明年1月20日宣誓就職，重返白宮，預料上任後將即刻對非法移民問題展開行動，同時也不排除持續放話關稅議題，必需密切關注其發展。面對不確定性，抱緊長期產業基本面趨勢向上的類股及標的，勿隨市場波動起舞，會是最佳因應之道。建議逢低布局長期趨勢向上產業。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，新款AI伺服器GB200系列將於第1季進入大量出貨階段，AI邊緣裝置潛在需求將持續樂觀。整體股市仍中性偏正面看待，但因2024年第4季經濟數據不佳，川普新政恐導致貿易戰進一步升級，造成市場動盪，所幸全球降息趨勢將刺激終端需求回升，AI產業持續發展，成長值得期待，建議投資人採定期定額、拉回買進方式進場布局。

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