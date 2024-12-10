印度股票基金淨流入金額創新高 法人估印股明年續亮眼

儘管投資人自10月起從印度股市撤資超過100億美元，但隨著近期外資資金流出漸緩後，截至上周五（6日），印度SENSEX 30指數自本波段低點反彈上漲近6%，印度股市明顯回穩。滙豐投信指出，印度作為新興經濟體，近年來經濟成長較為穩定且快速，其GDP增速在全球主要經濟體中處於領先地位，連續多年保持高速的成長率。與此同時，印度大力推動經濟改革，聚焦於大規模基礎建設和扶持製造業，顯見印度中長期前景依然樂觀，或提供投資人長線布局時點。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯說明，印度股市本波修正原因可歸納為三，首先是企業財報表現不如預期 : 由於市場對印度高成長企業抱有高標期待，而財報導致的失望賣壓在所難免。其中財報表現相對弱的產業聚焦於商品與原物料相關族群，而不動產、金融、資訊科技則表現相對良好。其二則是外資調節轉買中國大陸 : 短期資金轉進評價面較低的中國大陸股市，但預期不會就此扭轉長期結構趨勢。第三則是川普勝選 : 持續吸引外資資金流入美元資產，形成近期美股表現獨大的現象。

隨著近期股市表現回穩，若進一步觀察可發現，投資者持續展現對印度股市的狂熱，並未因外資流出而卻步，反而更是加速入市，使得外資持股比例降至12年來的最低點，為國內市場提供穩定支持。其中10月印度國內股票基金更是獲得了近4,200億盧比的資金淨流入，為單月最高紀錄。而近6個月平均淨流入金額則是達到45億美元，更是較前一年翻倍。由於傳統上印度家庭偏向將資產配置在銀行存款的佔比超過50%，為主要新興和發達經濟體中最高，而目前在股票配置只有7%，比例遠低於新興市場平均的30%，顯示印度居民的資產配置仍有相當大的空間增持股票部位。

隨著印度當地家庭儲蓄由現金轉向股票的資金動能，將成為未來持續推升印度股市向上增長的穩定動力。滙豐投信認為，美國大選樂觀情緒過後，市場將重新關注印度投資機遇，畢竟印度經濟一直保持強勁，且其高政治穩定性及高政策延續性亦深受投資者歡迎。邁向莫迪3.0時代，印度或迎來政策改革收成期，其中國際貨幣基金IMF更預計印度將在2027年躍升為世界第三大經濟體。因此近期印度股市調整，或不失為提供長線投資人期待已久的入市良機。