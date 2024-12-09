第一金：瞄準AI、太空概念股

11月美國總統大選出爐，由共和黨川普當選重返白宮，同時帶起大選後金融市場的多頭樂觀行情。

第一金投信指出，2025年是改變的一年，未來四年川普及共和黨取得全面執政優勢，不過也帶來關稅、移民、金融監管、環保、外交及減稅等政策的轉變，全球市場與經濟環境受到政治情勢顯著影響。

第一金投信投資長曾志峰指出，川普貿易政策對於海外競爭企業不利，但美國市場優勢發展產業如AI科技企業長多可期，川普上任後政策鬆綁、產業開放，如中小型企業、金融、太空發展等，可望開啟上揚循環；亞洲市場上，相較中國可能受到關稅政策打壓，台灣、日本的關鍵科技產業仍具備技術底氣，此外，兩地經濟與消費可望支持成長動能。

曾志峰說明，2025年台股值得期待，AI投資持續暢旺，台積電及AI供應鏈及電力供應概念股營收獲利可期，並推升指數走高；美中經貿對抗持續升溫，受惠於訂單及生產線轉移個股將會有不錯表現；新技術及新應用推展如Wifi 7及人形機器人等，也可能受惠於需求升溫。

貨幣政策方向也出現改變，曾志峰說，從經濟循環與貨幣政策的方向研判，信用資產部位，除可配置短年期、低違約率投資級債券，建議適度配置於非投資級債券以提升投資組合收益率，高利率環境轉趨寬鬆，將有利於企業營運、償債能力及籌資空間，投資級債券及非投資等級債券將明顯受惠，而非投資等級債券及新興市場債券，具備相對較佳的收益水準。

第一金投信建議，2025年第1季投資標的建議優先鎖定受惠川普2.0新政局資產，政策受惠概念產業如AI科技、金融、國防軍工及太空等產業，預期將成為2025年股票市場不可或缺的投資主題，信用資產配置則不妨挑選較具備收益空間的非投資等級債券為配置標的。