快訊

家裡都是血！苗栗男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

台股成長股、投等債 搶鏡

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

10月景氣燈號為黃紅燈，製造業周期仍在繁榮期階段。大華銀投信展望2025年投資主旋律為收益，台股看好成長股與價值股，債市瞄準長天期投等債。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，從總經面或是台灣的企業表現來看，固定收益產品與台股都仍有表現的空間。在債市部分，由於預期降息幅度與步調將會放緩，重演中期調整的表現，有投行預期有可能2026年的基準利率才會到3.5%。因此選擇投資等級公司債，透過息收降低資產震盪是較佳解。

台股部分，AI趨勢帶給台股結構性的轉變，成長股部分仍以AI供應鏈為主。不過他也指出，AI供應鏈中也有不少價值型投資的企業值得挖掘，若擔心重壓個股風險過高，不妨透過ETF掌握多元機會。在固定收益部分，目前利率相對緩降，有可能重蹈1995年、1998年與2019年的中期調整之環境，可透過投資等級公司債收息的特性，提供資產緩衝。

延伸閱讀

00918、00959B…長天期投等債及高填息ETF分散布局！2025年掌握台股投資機會

外資上周買超台股逾700億元 買超最多是這檔航空股

0050換股加入航運股未來還會好？現在投資來得及嗎？重點該放在科技股跟台積電

台股多頭歸隊？短短幾天反彈超過千點！狄驤「遛狗理論」：市場趨勢是主人

相關新聞

外資轉買亞股 最愛印度

美股持續創新高，外資對新興亞股轉為買超，上周以買超印度30億美元最多，其次是台股的26.2億美元；賣超則以馬來西亞的1....

美股基金 中長線看多

全球股市近期表現震盪，美股獨強頻創新高，統計投信發行的美國股票基金今年來平均績效36.86%，其中群益美國新創亮點基金、...

押多重資產 明年攻守兼備

市場預估2025全球經濟呈現溫和成長，聯準會也將持續在降息軌道上，瀚亞投信表示，投資環境將支撐美股維持牛市格局，但若川普...

第一金：瞄準AI、太空概念股

11月美國總統大選出爐，由共和黨川普當選重返白宮，同時帶起大選後金融市場的多頭樂觀行情。

經理人面對面／美債、非投等債 進場時機到

聯博集團收益策略總監狄斯坦費（Gershon Distenfeld）表示，展望2025年，全球經濟成長趨緩，通貨膨脹持續...

台股成長股、投等債 搶鏡

10月景氣燈號為黃紅燈，製造業周期仍在繁榮期階段。大華銀投信展望2025年投資主旋律為收益，台股看好成長股與價值股，債市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。