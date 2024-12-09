台股成長股、投等債 搶鏡

10月景氣燈號為黃紅燈，製造業周期仍在繁榮期階段。大華銀投信展望2025年投資主旋律為收益，台股看好成長股與價值股，債市瞄準長天期投等債。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，從總經面或是台灣的企業表現來看，固定收益產品與台股都仍有表現的空間。在債市部分，由於預期降息幅度與步調將會放緩，重演中期調整的表現，有投行預期有可能2026年的基準利率才會到3.5%。因此選擇投資等級公司債，透過息收降低資產震盪是較佳解。

台股部分，AI趨勢帶給台股結構性的轉變，成長股部分仍以AI供應鏈為主。不過他也指出，AI供應鏈中也有不少價值型投資的企業值得挖掘，若擔心重壓個股風險過高，不妨透過ETF掌握多元機會。在固定收益部分，目前利率相對緩降，有可能重蹈1995年、1998年與2019年的中期調整之環境，可透過投資等級公司債收息的特性，提供資產緩衝。