押多重資產 明年攻守兼備

市場預估2025全球經濟呈現溫和成長，聯準會也將持續在降息軌道上，瀚亞投信表示，投資環境將支撐美股維持牛市格局，但若川普全面調高關稅，全球經濟將會受到影響，應維持多重資產的配置，建議股七債三，因應市場不確定性。

瀚亞投信投資長林如惠表示，川普新政可望推升美國短期經濟成長並支撐美元維持強勢，共和黨完全執政下，可貫徹執行政策，美國物價具潛在影響，進而可能左右聯準會降息步調，債券價格具吸引力，首選高品質債，建議可擇機增加存續期間。

林如惠說，通膨及利率等不確定性可能加劇市場波動度，但同時提供很好的投資機會，科技產業展望仍佳，精選個股將是2025年致勝關鍵。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，美國穩健的獲利增長與漸趨寬鬆的聯準會貨幣政策，加上川普上任後的經貿政策相對有利美國經濟，可望帶動美股指數持續交易在相對高的評價水準。

目前發展快速、透明度最高以及股價表現相對優異的AI基礎建設層，在大語言模型效能提升、成本降低的背景下，有利於平台層與應用層類股的股價表現與AI生態系的完善。

林元平說，日本企業獲利與銷貨收入均在歷史高點，且企業對中國投資金額已降低，若中美貿易戰再起，受波及程度也將減少。

財務重整政策也持續發酵，將有利於中小類股的表現。