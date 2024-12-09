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股票型商品 資金湧入

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

過去一周整體股票型ETF獲307.8億美元資金淨流入，其中，美國、亞洲、中國分別獲259.3億、24.1億、6.1億美元資金流入，但歐洲、日本、拉美分別出現15.9億、10.3億、2.3億美元資金淨流出。

美國11月非農就業數據優於預期，聯準會主席鮑爾也認為美國經濟良好，幫助提振市場信心，市場也樂觀期待聯準會將在12月會議再次降息，激勵股債齊揚。

富蘭克林證券投顧表示，12月全球股市與美股開門紅，由科技股接棒川普交易扮演多頭先鋒，健康的類股輪動有助多頭走得長遠，惟美國政權交接之際，國際地緣政治情勢不安，建議仍需保留防禦資產防範擾動。展望2025年第1季，市場將迎接川普2.0的全球新氣象，預期在川普傾向放鬆監管及推動減稅等親商政策引領下，有利美國經濟及企業獲利表現。

美國資產仍將穩居投資主流，核心配置建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金，網羅收益、川普紅利及聯準會降息行情，股市布局建議兵分三路，除了創新科技產業型基金，建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業／基礎建設產業型基金，卡位川普政策紅利，美國以外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，從經濟驚奇指數來看，美國維持在高位，經濟動能強於其他主要區域，而在貨幣政策方面，聯準會如預期降息1碼，政策利率目標區間下調至4.5%至4.75%，建議穩健型投資者不妨透過多重產業配置策略來應對，以平衡投組波動。

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