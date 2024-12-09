美股基金 中長線看多

全球股市近期表現震盪，美股獨強頻創新高，統計投信發行的美國股票基金今年來平均績效36.86%，其中群益美國新創亮點基金、瀚亞美國高科技兩檔基金漲幅更超過四成。投信法人表示，美股雖持續創新高，但仍有不同題材輪漲，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局美股基金。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，由於市場對於川普減稅、美國企業海外盈餘回流與基礎建設支出政策樂觀期待，且評估川普的政策相對親商，加上美國基本面表現穩健，因此美股中長期表現仍值得期待。不過目前美股已位於高檔，指數上漲空間有限，中長期來看建議選擇受惠於政見或產業長線成長看好的產業，如醫藥、能源、金融。美股目前財報表現良好，近期因應財報看好科技軟體股、金融、國防、旅遊、超市等消費類股。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，市場預估2025年資訊科技相關的預算年增率為3.6%，企業在資訊科技上的支出優化緩解、生成式AI進入發展的中期階段、成本下降，皆有利於資訊服務中的整合業者與軟體中垂直應用業者，AI將朝百花齊放格局邁進，有利於美國科技股表現，建議投資人可定期定額布局。

林元平認為，軟體產業仍處於導入AI階段，且終端應用發展尚未成熟，惟基期不高，且對關稅敏感度相對較低，近期資金輪動下軟體股動能已逐漸轉強，因此在操作上會適當降低半導體與電器設備的持股比重，並適當增持軟體與資訊服務業者的比重。

群益投信表示，一般創新高後的市場，投資人都會害怕高檔震盪，在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散，定期定額的優勢在於免除擇時進場的困擾，能有紀律攤平投資成本，也能依照自身所處之年齡及理財需求進行合適的資產配置。