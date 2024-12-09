全球科技基金 擁利多

美股過去幾周在企業財報獲利強勁與美國大選後的慶祝行情帶動下，表現氣勢如虹。根據過往統計表現，大選年後的一至二個月期間，美股的確表現亮眼，加上預期2025年經濟成長將更強勁，美股仍有上漲空間，投資人可定期定額布局全球科技基金。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，近一個月市場投資風向確實轉至｢川普交易｣並避開中美貿易戰議題，因此即便半導體類股公布第3季財報與第4季財測仍繳出亮麗成績，然而過去一年領漲的費半指數卻在近一個月較標普500指數表現承壓。

展望2025年，半導體仍可望繳出營收與獲利皆達兩位數百分比的基本面高成長率。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，展望2025年第1季，總經方面，經濟數據表現仍優於預期，大型股標普500指數已公布第3季財報75%獲利優於市場，基本面對未來股價具支撐力。

半導體產業方面，AI晶片指標企業輝達第3季營收及第4季財測仍優於預期，儘管成長不如前六季，但幅度亦是翻倍表現。

此外，輝達以外的陣營儘管無法趕上此等增速，但也轉而往連接速度（及連接器）上做精進，使光通族群股價與基本面具良性的向上輪動，此等趨勢推動11月股價更勝前述輝達及其供應鏈表現。

後續可聚焦具川普新政策支持方向，隨著市場資金快速輪動，展望2025第1季將看好半導體軟體、通訊IT服務可望優於科技硬體類股表現，並逢低伺機精選光通訊、新能源、虛擬貨幣等個股，掌握下一波主力契機。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，輝達雖然面臨新舊產品交替，但第3季營收仍高速成長，並預估2025年推論需求占比將大幅提高，顯示AI需求將逐步從LLM訓練轉移至推論，有望帶動相關應用滲透率快速攀升。