美日台半導體基金 有戲

AI最關鍵的零組件半導體，是未來十年成長趨勢最為明朗的產業，擁有三強地位的美日台半導體獲利前景看俏。根據統計，2024至2026年美日台半導體廠每股稅後純益（EPS）年複合成長率預估分別達31%、15%、25%，遠優於美日台大盤EPS年複合成長率，建議投資人逢低布局相關美日台半導體基金。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，目前AI已廣泛應用於日常生活，在社群平台廣告業務方面，Meta AI月活躍用戶已超過5億，且超過100萬廣告商使用生成式AI製作大量廣告。

在電腦軟硬體應用上，最新AI模型的效率較過去模型高出90%；在餐廳發展上，將AI用於招聘，可縮短招聘流程時間75%；在手機應用上，Apple Intelligence大幅提振手機銷量。

美日台半導體EPS表現優於大盤 圖／經濟日報提供

未來十年AI將走向無所不能，也將帶旺半導體龐大商機；在網路安全應用上，Chipotle公司上季AI業務占總業務8.5%，本季可望擴大至10.5%，AI需求無所不在。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊認為，2025年進入川普時代，科技技術領先的佼佼者，將更具營收獲利及2025展望利基。隨著市場資金快速輪動，展望2025第1季將看好半導體軟體。

其他看好的，還包括通訊IT服務可望優於科技硬體類股表現，並逢低伺機精選光通訊、新能源、虛擬貨幣等個股，掌握下一波主力契機。儘管股市波動風險於川普上任後在所難免，但只要選股能趨吉避凶，仍有機會繼續追求創造超額報酬。

蘇聖峰表示，自從OpenAI於2023年11月推出ChatGPT以來，生成式AI技術掀起了熱潮。生成式AI能夠產生新的文字、圖像、音樂等資料，消費者對其接受度逐漸提高，應用軟體市場也呈現百花齊放的態勢。

分析師預估，2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，2024至2030年的年複合成長率（CAGR）達83%，優先布局同時囊括半導體上中下游關鍵地位的美日台半導體基金，可全面掌握半導體的漲升行情。

瀚亞投信指出，亞洲科技公司提供AI主題的投資機會，相對看好半導體上游的原物料、晶片、代工廠、半導體封裝測試等；下游組件、ODM、OEM及半導體生產設備廠商也都有望受惠。

瀚亞投資（台灣）投資長林如惠表示，台灣經濟占據優勢，能夠在2025年實現成長，主要受惠於其在半導體供應鏈及人工智慧生態系統的領先地位。台灣半導體行業在技術方面顯著領先，有望保持競爭優勢。

人工智慧高效能運算（HPC）市場預計將成為晶圓製造及先進封裝和測試行業最大成長動力之一。人工智慧高效能運算市場，尤其是Chat GPT等應用程式使用的人工智慧半導體，預計到2027年將達到2,000億美元以上的規模。