元大：留意四大資產配置

川普將於2025年1月20日就職美國總統，為迎戰2025年，元大投信建議採取多元資產配置，可以留意股、債、REITs、黃金，四大資產所組成的高度分散資產配置，達到分散風險、穩定報酬的效果。

隨著降息啟動，債券投資機會也隨之浮現，回顧過往經驗，據Bloomberg統計，2019年8月開起降息循環，聯準會將政策利率由2.25%至2.5%接續調降到2020年3月的0%至0.25%，期間共下調9碼，同期間10年期美債殖利率由2%下降至0.7%，下滑1.3%。

面對利率波動行情，元大投信建議透過美債槓反ETF多空靈活操作。也提醒投資人，槓反型ETF透過「每日重新平衡」機制，追求標的指數「單日」正向2倍或反向1倍績效目標，當市場有明確趨勢方向時，複利效果有利於槓反型ETF的表現；反之，當市場呈波動大且沒有方向性，每日重新平衡機制恐將降低長期報酬。

近年金融市場的亮點之一是黃金，今年累積漲幅約三成，與S&P 500指數相當，近期則出現較大拉回修正。元大投信認為屬於合理現象，選後不確定降低，金價的避險功能暫時退場，回顧1976~2020年的12次美國大選中，有九次金價在選後三個月下跌。

不過，川普上任後將可望助攻黃金表現，回顧川普1.0時期，國際金價累計漲幅達54.66%，且此次川普在選舉戰中提到的政策主張減稅、提高關稅及弱勢美元，其中減稅將會提高政府債務，提高關稅則會增長物價，美元更是與黃金反向，三大政策本就有利黃金評價，且貿易壁壘可能加重地緣衝突，排美國家如中國大陸等可望購買黃金來避險及減持美元儲備，也有利於黃金需求。

元大投信提醒，期信ETF持有的是期貨契約，依照指數編製規則將於期貨契約到期前把部位轉倉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，因此期信ETF的績效表現可能與現貨有所差異，在交易相關產品除須留意市場消息面風險，仍需格外注意ETF折溢價風險等風險，投資人操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。