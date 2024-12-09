全球市場觀測站／新興債、科技股 看旺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

全球股市12月第一周多為震盪走高，美國經濟穩步趨緩，市場對於聯準會12月降息預期上升；債市方面，美國公債殖利率持續回落，信用債與新興／邊境債上漲。

野村投信表示，聯準會12月利率會議在即，投資人關注經濟數據，藉此判斷聯準會是否持續降息步調。上周聯準會主席鮑爾重申不急著降息，且未來評估降息時會更審慎，談話內容符合預期，由於川普尚未就任，而就業市場正緩步降溫，市場普遍預期12月聯準會降息1碼。

經濟數據方面，11月ISM製造業上升至48.4，是今年6月以來新高，也優於預期，11月新訂單指數亦為3月以來首度進入擴張區間；11月ISM非製造業指數降至52.1，為6月以來首度下降，且低於預期，服務業動能趨緩。11月非農就業人數較前月增加22.7萬人，高於10月的3.6萬人（修正數），失業率則從10月4.1%略升至4.2%。由於美國經濟仍有韌性，聯準會未來降息步調可能會依據川普政策方向有所調整，2025年降息幅度可能略減，速度也會放慢。

科技股上周震盪走高，輝達宣布下一代圖形處理器Rubin已提前啟動研發工作，有機會2025年下半年亮相，比先前預期的2026年提前半年；輝達的GB200晶片出貨量逐漸增加，也提振相關類股表現。

野村指出，AI成長趨勢明確，2025年相關應用漸擴展至手機、電腦等終端設備，後市持續看好。

美國經濟 聯準會 降息

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