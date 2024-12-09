投資級債 布局時點到

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

聯準會即將召開今年最後一次利率政策會議，市場預期降息1碼。經濟保持韌性，加上川普時代可能使通膨反彈，市場保守看待未來降息幅度，但因降息幅度也下修至合理區間，預期未來殖利率反彈空間有限。

投資專家建議，隨市場對降息預期下修，先前殖利率反彈，提供進場投等債時機，現在正位於大幅折價水準，上漲潛力十足，建議可加碼進場投資等級債基金。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，先前全球股市震盪期間，投資等級債表現領先非投資等級債，經驗顯示，信用評等愈高的債券，在股市震盪期間更能展現韌性；川普2.0時代對總體經濟、貨幣政策將帶來影響，但預估要到2025年下半年才會開始顯現。

美國投等債長期趨勢向上，目前價格罕見低於歷史高點，提供介入好時機；若在百元報價95美元以下進場，年均報酬接近所有時期進場的兩倍，現在加碼正是好時機，未來漲勢可期。

PGIM美國公司債基金產品經理林芷麒指出，長天期債券吸引力提升，增強美國投資級公司債的投資價值。

公司債 降息

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