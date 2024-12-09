成長+收益 美國資產搶鏡

美國聯準會（Fed）可望持續降息，有利支撐股債風險資產，國內投信近期新募及新送件基金兼顧成長與收益，美國資產尤其是多方看好標的。投信看好美國進入降息循環，預期長天期投資等級債券最能受惠，相關ETF人氣居高不下。

Fed在9月18日降息2碼（即0.5個百分點）開啟這波降息循環後，11月7日又降息1碼，市場預期本月18日再降息1碼的機率提高。不少市場人士認為，降息時布局長天期債券是「送分題」，因此投信持續推出各種長天期債券ETF，已成立的ETF則持續追加募集，資金也不斷流入，推升規模創歷史新高。

在長天期債券ETF方面，近期聚焦BBB等級債券，主要是投信看好BBB級債券既是投資等級債、享有較低違約率的優勢，且收益率又高於A級以上的債券。11月底以來，已有統一ESG投等債15+（00966B）、新光BBB投等債20+（00970B）募集，成績不俗。

在降息趨勢下，成長型產品也是投信看好標的。繼合庫Al多重資產基金於本月初募集之後，18日還有兩檔ETF同步開募，即野村美國創新研發龍頭（00971）、野村日本價值動能高息（00972）。

野村美國創新研發龍頭追蹤彭博研發龍頭指數，強調鎖定產業的研發龍頭，號稱是全台首檔「會進化」的美股ETF，不但要掌握美股選後行情，更有望卡位明日之星。這檔ETF發行價15元，採年配息。

野村日本價值動能高息是日系的野村投信首發日股ETF，備受矚目。這檔ETF追蹤彭博日本價值動能高息指數，選股標準重視獲利能力、股價淨值比及股利率；發行價15元，採季配息。

由於明年農曆年在元月下旬，預期更多基金將在年後募集。

在這些已送件申請、可望於明年初開募的基金中，以台、美、日、印股市等強勢資產為主，包括主動操盤基金及被動式的ETF；至於債券產品，仍聚焦ETF，但布局範圍擴大到美國以外，廣納全球投資等級債、非投資等級債等，以掌握各市場不同景氣循環之下的投資機會。