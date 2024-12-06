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基金特蒐／亞洲股票型 乘勝追擊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
經理人認為，選股考量首先聚焦在AI應用上，看好明年AI軟體股的需求會提升。 （聯合報系資料庫）
經理人認為，選股考量首先聚焦在AI應用上，看好明年AI軟體股的需求會提升。 （聯合報系資料庫）

2024年進入尾聲，今年來S&P 500指數、台股累積漲幅近三成，分別為27.3%和29.7%，表現高居全球冠亞軍，鎖定科技股及能源股作為投資雙主軸的統一新亞洲科技能源基金以48.7%的報酬率，高居亞洲股票型基金同類型第一，由於亞洲是科技供應鏈重鎮所在地，建議定期定額布局績優的亞洲股票型基金。

截至10月底，統一新亞洲科技能源基金核心持股在全球半導體，聚焦AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施等產業；主要以台、美股為主，搭配日本、中國、韓國、香港等地的相關受惠AI供應鏈，並同時布局受惠AI應用滲透軟體應用企業。前五大成分股依序為處理器設計公司輝達、光通訊的中際旭創、晶圓代工股台積電、機械製造股三菱重工業、光通訊股新易盛。

統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉。 統一投信／提供
統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉。 統一投信／提供

郭智偉小檔案、操作心法、投資小叮嚀
郭智偉小檔案、操作心法、投資小叮嚀

統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉指出，貢獻基金績效主要源自於去年的布建，自2023年第3季起陸續對AI股進行布局，但持股主軸不局限於AI晶片類股，而是往AI的基礎建設供應鏈移動，舉凡像是電力設備、資料中心、散熱等電力相關投資上，由於主題相對分散且及早布局，得以掌握住波段機會。

隨著基金進入收割期，部分持股報酬率超過100%，評價水準相對較高，當時有先進行適度的獲利了結，當時有觀察到評價、獲利提升占比出現不正常結構，部分持股獲利提升占比二至三成，但評價提升占比達到七至八成；事實上，5、6月時行情也出現一波修正，但基金已經先行調整完部位。而下半年則逐步將部位放置到AI應用，也就是美國軟體股。

針對市場擔憂的聯準會利率走向、川普2.0，郭智偉認為關鍵時刻會出現在明年下半年。目前三大經濟體經濟表現都往好的方向走，研判明年上半年都會持續走降息周期，聯準會利率的轉折點較有可能出現在下半年。

其次，從川普近期的論調來看，會先以壤內政策為主，聚焦在驅除非法移民、處理美國債務、通膨過高等問題，市場擔憂的關稅則須走國會、調查、貿易協商等流程，對於通膨的影響性不會立即見到；但已經明確看到錢潮正在往美國移動，因為川普主要政策的企業降稅、鬆綁法規、加徵關稅等，都是對美國企業有利，這也有助於科技股的表現。

展望2025年的投資機會，郭智偉持續看多AI族群，並認為現在的AI發展還處在初期階段，而每個產業在剛開始發展時，往往都被低估成長性，所以AI很有可能還正在被低估中。

選股考量首先聚焦在AI應用上，看好明年AI軟體股的需求會提升。第二，目前資料中心仍然持續在快速建設當中，因資料中心必須因應未來幾年的需求，所以相關的基礎建設年均複合成長率達到15%的成長、散熱更是以兩到三成的年均複合成長率在提升。

基金參考指標、基金前五大持股、亞洲股票型基金績效
基金參考指標、基金前五大持股、亞洲股票型基金績效

第三，電力能源的投資，包含資料中心的電力來源、電力的多元性和穩定性帶動的投資機會。最後才會是AI晶片，看好ASIC新推論需求、資料中心開出的ASIC晶片機會。

AI

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