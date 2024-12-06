台股主動基金十強 大賺41.5%

台股昨（6）日收23,193點，今年來漲幅29.3%、上漲5,262點。統計至5日，台股主動式基金今年來前十強平均績效達41.5%，大幅超越大盤表現。法人建議，台股基金將進入作帳高峰期，現在正是布局時機。

針對2025第1季國際局勢、台股總經面展望，台新投信分析，美國經濟持續強韌，服務業需求暢旺，加上年底服務業為傳統旺季，大環境將有利股市發展。

另一方面，美國大選由共和黨達成完全執政，由於共和黨相對偏向效率與供給改革，主要政見包括調降企業稅達成投資的增加，使得經濟得以成長並進而增加稅收，故資本市場可望得到激勵，也因此台股後市行情不看淡。

台股主動式基金今年來前十強

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，就基本面分析，第4季起進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁，企業獲利持續上修，分析師估計，2024至2025年台股企業獲利成長率皆可達到二位數，提供台股下檔最好的保護。另一方面，9月起Fed進入降息循環，股票市場將持續受到市場資金推升，可利用大幅修正格局逢低布局。

根據CMoney統計至5日，觀察台股主動式基金今年來前十強，分別依序為：台新台灣中小、富邦精銳中小、復華復華、台新主流、國泰科技生化、國泰小龍、台中銀數位時代、國泰國泰、野村台灣高股息、復華全方位，前十強平均績效為41.5%，大幅優於台股大盤29.7%、以及櫃買指數12.2%的績效表現。

至於年底將至，台股基金又將進入作帳高峰期，投資人是否可以趁機進場？台新投信指出，根據統計，近10年來11月至隔年2月台股皆持續看漲，一方面是進入年底作夢題材，另一方面也是法人及集團作帳旺季，現在正是布局時機。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如進一步表示，從過往經驗來看，每年11月至次年2月的台股表現都不錯，藉以反映北美市場傳統聖誕消費旺季出貨潮、年底作帳行情及元月行情。

姚郁如分析，台灣明年的總經走向跟美國差不多，成長略為降速，但將會保持溫和態勢，從主計處最新的估計來看，2025年全年GDP年增率仍有3.26%，領先指標也保持在高位，資通訊相關主力出口產品預料仍然將會受惠全球AI資本支出成長，持續扮演強力的台灣景氣根基。

此外，2024年11月到目前為止也見到類似跡象，尤其第1季雖為傳統電子業淡季，但明年適逢輝達（NVIDIA）B系列伺服器大量出貨期，將呈現淡季不淡格局，有望延續這股多頭士氣，拉回實屬進場契機，電子股建議標的鎖定半導體、高速運算、生成式AI相關等，傳產股則看好綠能及電網產業。

在風險方面，盤面上影響台股2025年行情的主要風險，在於美國新政府的關稅議題，川普將於明年1月20日宣誓就職，重返白宮，預料上任後將會即刻對非法移民問題展開行動，同時，也不排除持續放話關稅議題，投資人必需密切的關注其發展。

不過，即便投資人難免得面對不確定性，抱緊長期產業基本面趨勢向上的類股及標的，勿追隨市場波動起舞，會是最佳因應之道。

台新投信也提醒，台股後續需留意的變數包括四項：一、川普後續的關稅及貿易政策，如果對各國的關稅加遽，恐將出現導致通膨再度升高的疑慮；二、9月啟動降息循環後，到明年可能的降息幅度，如果降幅低於預期，恐將會為股市帶來獲利回吐賣壓；三、中國大陸在9月下旬啟動了大規模刺激股市與經濟的措施，是否真能帶動實體經濟谷底回升；四、企業第4季財報與未來營運展望，若不如預期，將導致評價修正壓力。