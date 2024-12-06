中國信託投信美國傘型基金准募 鎖定科技與成長潛力優質企業

川普2025年初將二度入主白宮，「讓美國再次偉大（MAGA）」將成共和黨未來四年施政主軸；且隨著AI應用逐漸發揮變現能力，大型科技股可望持續引領美股。此外，美國聯準會啟動降息循環，經濟軟著陸情境下，美國成長股表現亦可期待。中國信託投信瞄準此趨勢，2025年初重磅推出美國傘型基金（三檔子基金），包含成分股囊括科技業龍頭的中信NASDAQ 100 ETF（009800），以及聚焦科技創新產業的美國創新科技ETF（009801），搭配美國聚焦成長基金，擬定2025年1月13日同步展開募集，藉由動能選股與長線投資兩大策略，鎖定美股長期競爭力。

中國信託投信表示，根據安永（EY）統計，全球500大企業中，研發支出前十高者有七家來自美國；且研發支出占銷售比重等財務指標中，美國顯著高於主要區域市場，顯示美國企業創新研發的地位獨占鰲頭。不僅如此，全球科技品牌龍頭大多集中在美國，如輝達、亞馬遜、Meta等企業，極具競爭主導優勢，因此整體定價能力高、獲利能力也優於各國科技類股。

根據Bloomberg統計，歷年創新科技如網際網路、搜尋引擎、智慧型手機，以至於近年的AI應用，每當這些創新科技問世十年後，美國科技股與其他市場的股票漲幅，都會拉開不小差距，更凸顯美國科技業在破壞式創新後，獲利能力明顯優於其他國家的科技業，足見「美國 X 科技 X 創新」，即為爆發力高的投資公式。

這次開募的中信NASDAQ 100 （009800）追蹤的NASDAQ 100指數，由3000多檔成分股中精選前百大市值企業。中國信託投信表示，由於較多具高成長性的企業皆會選擇在NASDAQ掛牌，NASDAQ成為孕育成長型企業的搖籃，成立至今，已匯聚多家市值名列前茅的知名企業龍頭，包含AI晶片龍頭輝達、電商龍頭亞馬遜，以及首創達文西機器手臂的醫療保健公司「直覺手術」（Intuitive Surgical Inc.）等，都是產業箇中翹楚，因此NASDAQ 100指數可說是美股市值型指數中表現最優異的代表性指數之一。

另外，此次同步募集的中信美國創新科技ETF（009801）追蹤指數為Solactive美國創新科技指數，篩選採「研發占營收比高」且「價格動能高」的企業，雙重確認企業研發能帶動股價動能，以近五年皆為指數成分股的輝達、AMD、Palo Alto為例，不論是股價或研發費用的成長幅度均顯著飆升，顯示研發費用比重高，確實是股價爆發的關鍵之一。

另一檔同步開募的美國聚焦成長基金，鎖定美股長線競爭力，採取「ABC」策略，主動出擊精選高純度美股（America）、高潛力龍頭（Big），並對看好的個股採集中投資（Concentrate）策略，精準掌握美國經濟與 AI 產業的雙重紅利，提升獲取高於市場回報的機會。中國信託投信聯手法盛盧米斯賽勒斯美國成長團隊，透過「二高一低」選股策略，嚴選高品質財務體質、成長性高、估值合理的優質企業。投資顧問團隊擁有超過18年的豐富經驗，擅長從自由現金流量、產業競爭力等面向，發掘具備長期投資價值的標的。

中國信託投信表示，美國啟動降息循環，根據歷史經驗，近1次降息後，美股長期報酬表現相對突出；而美國未來經濟走勢雜音雖然紛擾，但美股相較於其他主要股市，無論是獲利能力、定價能力等財務體質都相對健全，顯示無論是軟著陸或是衰退，美國龍頭企業皆有能力應對。而川普就職後，他所承諾的企業減稅以及財政擴張政策，皆有利於美國企業營運，對美股前景展望亦正向。投資人可透過中信NASDAQ 100 （009800）或中信美國創新科技ETF（009801），以及美國聚焦成長基金，迎向美股成長的光明之道。