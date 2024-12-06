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聚焦降息與 AI 基建受惠題材 原物料基金績效靚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球資源型基金績效(資料來源：理柏資訊)
全球資源型基金績效(資料來源：理柏資訊)

降息循環啟動以來，風險性資產展現多頭走勢，全球資源型基金也搭上順風車，其中聚焦降息受惠及AI基建等趨勢題材，近三個月報酬更有逾一成表現亮眼。

美國聯準會自9月會議宣布降息，因借貸成本降、市場流動性改善，刺激產業復甦，進一步帶動相關原物料需求，加以AI大趨勢浪潮，使相關基礎建設需求大增，推升相關類股表現進一步挹注全球資源型基金績效。投信法人建議，可透過全球化佈局標的，掌握降息及產業趨勢脈動商機。

理柏資訊統計至2024年12月4日，全球資源型基金近一季平均漲幅近5%，其中復華全球原物料基金漲幅達12%最為亮眼，安聯全球油礦金趨勢基金漲幅也有逾5%。

復華全球原物料基金經理人蔡盛宇表示，目前基金聚焦受惠降息循環開啟、實體需求強勁以及供給持續緊縮的黃金類股，搭配基建相關的建材、電網建設、工業氣體等產業，並配置因應AI應用崛起，全球電力需求增加的電網建設相關類股。

蔡盛宇指出，就過去經驗，實質利率大跌初期，金礦股表現通常會超越大盤，加以目前評價偏低，看好後市表現機會；黃金有投機、避險等需求，預期也將受惠降息資金持續湧入。此外，看好因降息、油價回落使獲利改善而受惠的美國建材股標的。

蔡盛宇進一步表示，AI帶動資料中心建置需求大增，使高速通訊、電力設備需求快速攀升，為產業帶來轉機。以復華全球原物料基金目前第二大持股藤倉為例，該廠供應資料中心纜線，受惠AI光纖升級，今年來股價飆漲逾4倍，是今年日經225指數表現最佳的成分股。

AI 原物料 降息

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