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22檔台股商品漲贏大盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

川普當選美國總統已屆滿月，全球股市美股獨強，台股也表現震盪，統計川普當選以來，台股小漲0.22%，擁有千萬股民的台股ETF表現則是跌多漲少，但仍有22檔台股ETF漲幅勝大盤。

在漲幅勝大盤的22檔台股ETF中，以群益台灣精選高息ETF（00919）一個月上漲2.77%表現最佳，在原型台股ET中同期間的日均量6萬張也居冠。經理人謝明志表示，台灣景氣仍在擴張軌道，主計處預測2024、2025年台灣GDP成長率為3.9%、3.26%。目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。

台股受惠景氣面回復，以及資金面充沛的雙重利多，加上過往歷史經驗台股第4季漲多跌少，預估2024年第4季可維持多頭格局。現階段金融環境容易受眾多因素影響，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，是穩健選擇。

凱基台灣AI 50ETF經理人施政廷表示，展望台股後市，2025年預估企業獲利仍有15%的成長空間，其中AI相關供應鏈受惠國際大廠資本支出持續擴大，具備實質需求支撐，台灣擁有涵蓋AI上中下游的一島供應優勢，掌握AI供應鏈商機的關鍵樞紐。台股加權指數歷經此波下跌，目前本益比16.37倍，已回到一倍標準差附近，隨著12月股價傳統旺季上漲機率高，2025年第1季震幅可能加大，可透過網羅AI上中下游商機的ETF參與後市成長契機，並趁市場震盪之際定期定額分批布局。永豐優息存股ETF經理人林永祥表示，透過不同篩選邏輯ETF搭配，建立個人ETF投資組合能夠具備抗跌及追漲優勢，提升資金運用效率，不但有現金流股息收入，也能期待資本利得的報酬。

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