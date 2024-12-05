全球平衡商品 抗波動

國際股市近期表現震盪，觀察近三個月全球型平衡基金績效表現，多數基金績效優於台股大盤。法人建議，可利用股價平衡布局策略，不僅能全面參與市場，在多元配置下也能分散風險，讓績效表現穩中求益、攻守兼具。

根據CMoney統計至3日，觀察近三個月全球型平衡基金績效表現，其中：復華中國新經濟平衡、元大全球優質龍頭平衡、群益亞太新趨勢平衡三檔，優於台股大盤績效兩倍之多。

此外，國泰全球多重收益平衡、元大新東協平衡、摩根中國雙息平衡、中國信託樂齡收益平衡、華南永昌多重資產入息平衡、摩根新興雙利平衡、群益中國金采平衡，績效也有6%至8%的好表現。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，台積電第3季營收淨利分別成長39%及54%，優於分析師預估，展望也較原先上調，AI的需求強勁，相關供應廠可望受惠。

11月開始傳統上為股市旺季，市場聚焦美國總統大選後的政經情勢變化，一般預期選舉結果有利全球經濟基本面，後續雖須留意各產業對關稅政策的因應，但在貨幣寬鬆與財政政策等支持之下，金融市場前景仍值得期待，可採股價平衡布局策略，掌握股債漲升行情。

操作上，股市方面，除了看好科技成長股後續動能外，也可留意川普政策受惠的小型與金融股；債券方面，以受惠Fed降息大的美國長天期投資等級債券ETF為首選。

PGIM保德信多元收益組合基金經理人莊禮菡表示，展望2025年股票建議美股搭配新興亞洲，看好美國川普上任後對於企業減稅，有利於科技成長股表現，進一步提振股市上漲動能，而新興亞洲則是整體基本面看升，且台股、印度、南韓等又擁有AI供應鏈優勢。

債券上，莊禮菡認為，全球非投資級債受惠於低違約率，且2024、2025年的到期量低，加上未來川普政府有利於非投等債企業基本面提升，可擇優局；另外，新興債在基本面轉佳帶動下，新興市場公司債信評調升金額高於調降金額，且殖利率在有下降空間前提下，對存續期長的新興市場主權債較有為有利。