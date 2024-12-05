特別股基金 攻守兼備

川普即將重返白宮，由於其主張減稅、減少監管、活絡併購等政策對金融業相對有利，而特別股多由金融業所發行。投信法人指出，在政策環境對產業正向之下，特別股是穩健型投資人現階段想兼顧波動管理、收益來源、產業配置等需求的布局標的。

群益全球特別股收益基金經理人張諺祺表示，市場擔憂川普當選後的關稅等措施將導致通膨重新加速，但考量川普上任後任命內閣到實際執行關稅仍需一段時間，且殖利率已部分反映關稅疊加發債議題，後續上行空間有限。

尤其川普主張的另一政策立場為放鬆金融監管，併購活動有望回溫，在市場活躍度提升下可望帶來潛在獲利，相對有利金融業與其所發行的特別股表現。

投信發行特別股基金表現

張諺祺指出，以特別股主要發行產業美國銀行業來看，第3季美國銀行的資本比率大多數較第2季增加，主要是因獲利強勁加上殖利率下降，帶動帳上金融資產價格價值回升。在企業體質穩健下，其所發行的特別股品質無虞。整體來看，在發行企業體質健康、政策環境順風，加上特別股也具有收益優勢，現階段其殖利率水準接近非投等債，有望吸引資金配置，後市表現值得留意。

根據彭博統計，截至12月4日止，ICE固定收益特別股指數殖利率已突破6%、來到6.13%，加上受到這波美債殖利率竄高影響，特別股價也回落到相對低的位置。

展望2025年全球特別股產表現，新光全球特別股收益基金經理人簡秀君表示，目前波動度低、高殖利率的大型特別股標的，例如金融、通訊、公用事業特別股，趁股價回跌，已出現中長期投資價值。

搭配產業趨勢向上的價值型可增益資產，例如醫藥、醫療保健類股，透過具防禦型產業的特別股部位，可混搭抗股價波動的防禦型配置。

簡秀君認為，在降息初期階段，進場布局全球特別股基金，可以掌握「高殖利率」及特別股價格跌深後的「低估值」兩大契機，透過優先選擇具備可增益資產的全球特別股基金，採不同特別股資產混搭，可以組建跟漲抗跌的資產組合。