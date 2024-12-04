境外美股商品 放閃

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

AI運用拓展至零售服務，讓今年美國感恩節銷售旺季，線上銷售持續增加，加上AI客服體驗助攻，帶動今年美國黑五購物節的電商銷售額較去年大增14.6%至108億美元，創歷史新高，境外美股基金近三月績效一成以上有七檔。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，消費者對手機購物依賴性愈來愈高，在AI導入下成功提高零售轉換率。

根據Salesforce調查，消費者在黑五檔期使用AI線上服務較去年大幅上升31%，Adobe Analytics報告指出，有使用AI客服的購物網站，不僅明顯提升購物體驗滿意度，更帶動整體流量激增1,800%，對於如亞馬遜等電商巨頭營運表現有相當的挹注。

彭子芸認為，現今美國經濟持續朝正向發展，以及AI的運用日趨多元化，讓美國企業擁有更高的估值與更強健的財務狀況，其中資訊科技、通訊服務、非核心消費、醫療保健更是未來獲利能見度最高的四大趨勢產業，建議聚焦配置於具市場定位優勢、議價能力及強勁營收成長的美國龍頭類股。

國泰投顧表示，IMF上修美國2024及2025年經濟成長率，分別為2.8、2.2%，市場預期美國經濟將溫和成長，且朝軟著陸方向前進。企業獲利方面，市場上對企業營收預估無論在2024及2025年增率或未來幾季的季增率皆呈上揚趨勢，其中成長股營收表現比整體美股更佳，而軟體股表現將更勝成長股。市場看好上漲行情廣度將擴大，AI熱潮長線亦將持續推動美股漲勢。

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