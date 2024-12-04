固定收益型資產 彈力強

川普就任美國總統後，市場預期，未來通膨將會有再起的可能，導致了近期美國10年期公債殖利率再度攀高，然而，整體貨幣政策放寬的趨勢維持不變，特別股等固定收益型資產有望持續反彈。

投信表示，近期整體特別股價格有所反彈，在降息循環下仍具回升空間。

柏瑞投信指出，美國大選結果出爐後，使得美國公債殖利率近期反轉向上，但整體維持下行趨勢，反映市場的降息預期，特別股殖利率亦呈現明顯下降，但，仍然位於相對高位、且高於近五年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，依然相當具有投資吸引力。由於特別股殖利率的投資價值誘人，吸引2024年第3季特別股ETF持續呈現資金淨流入。

柏瑞投信表示，美國第3季企業的財報表現良好，在已公布財報的企業有超過七成企業獲利超出預期，上半年的優異表現得以延續，並且，美國大選落幕，也意味著政治不確定性已經降低；而隨著聯準會開啟降息循環，美國經濟數據亦展現韌性，經濟學家逐步上調經濟成長預估，特別股的後市並不看淡。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，美國經濟成長展望慢慢轉向正面，通膨亦持續放緩，展望未來幾年，預測在川普政策轉變之下，經濟成長動能將改由減稅帶動消費，以及降低政策監管所驅動。

不過，美國財政赤字的刺激，以及潛在的關稅衝擊的交互影響，將使得未來貨幣政策走向可能更加複雜，須持續關注川普上台後推出的政策內容。

根據Bloomberg統計，2024年迄今共計有71檔特別股的信用評級被調升，及84檔特別股的信用評級被調降，反映高利率及經濟放緩的潛在影響。

不過，截至2024年10月31日，整體特別股市場的平均信用評級維持於投資等級的BBB，信用風險程度依然較低。

若以總面額變動的角度來觀察，今年整體特別股淨供給減少，指數總成分檔數則由去年12月底的199檔減少到197檔。