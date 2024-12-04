資訊科技基金 長線靚

南韓快閃戒嚴並未影響科技股多頭，那斯達克指數延續11月牛氣沖天氣勢，近日再創新高，帶動全球資訊科技股票基金「績」昂。法人表示全球資訊科技股票基金仍是長線趨勢之一，逢回可伺機布局。

科技股指標那斯達克指數自11月初川普在總統大選勝出大漲5.7 %，站上新高，表現比美股標普500、道瓊工業指數同期漲幅約4.6%亮眼；12月來在蘋果、META等科技龍頭股價續創高帶動下再締新猷，截至3日，累計今年漲幅29.7%，優於美股大盤。做為全球資訊科技股票基金操作參考指標之一的MSCI世界資訊科技指數也同步登頂，今年來報酬率更有33.4%。截至3日，據理柏資訊統計，今年來表現居前標的多為投信發行基金，包括統一全球新科技、復華全球物聯網科技、復華亞太神龍科技、兆豐全球元宇宙科技等基金今年來漲幅逾40%最為亮眼。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，AI指標股輝達日前公布上季財報，儘管股價一度因財報未再超越市場的高預期震盪，但營收年增率94%仍亮眼，印證AI需求強勁，預期算力需求將延續整體產業對晶片和傳輸技術的投資，加以軟體應用商機，是布局科技成長熱點題材，建議可採全球化布局之主題基金掌握相關投資機會。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里指出，美國引領AI產業趨勢發展，台、日則是重要供應鏈，亦可透過美、台、日三地布局之基金標的，獲取新科技及區域受惠供應鏈成長契機。

展望後市，日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，總體經濟軟著陸、新投資浪潮崛起，助企業支出計畫穩健，而企業對於AI資本支出預算仍不減，故對AI伺服器採購與使用需求仍非常強勁。Fed持續推進降息循環，市場預期19日FOMC會議將再降息1碼，美股長線表現仍可期。