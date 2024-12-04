法人看韓股 提防「政」盪

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

韓國昨（4）日短暫戒嚴，衝擊韓股大跌1.4%，也或多或少影響各國資本市場。觀察今年來亞洲股票型基金績效表現仍穩健，法人分析，韓國後市政經局勢影響恐將持續，不過亞太整體股市前景仍保持長期正向，因此投資人可以定期定額方式持續布局。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億分析，南韓歷史至今共發生五次戒嚴令，本次6小時的戒嚴解除後，根據歷史經驗，可預期南韓政府有高機率推出相關穩定措施，讓經濟和股市恢復穩定。

不過，在整體投資信心受影響下，韓國經濟前景能見度仍偏低，加上本來就不穩定的總體環境、及北韓的地緣政治威脅，建議減持南韓曝險部位，轉向亞股中可受惠於轉單效應與AI優勢的台灣、印度，以及受惠內需的印尼和泰國。

事實上，據CMoney統計，觀察今年來亞洲股票型基金績效表現，其中統一新亞洲科技能源、復華亞太神龍科技、統一大龍印，三檔績效逾30%以上，大幅超越台股大盤的26.8%，表現強勢；安聯中國東協、群益東方盛世、台新印度、PGIM保德信亞太，績效則逾20%，同樣亮眼。

展望後市，安聯投信表示，對亞太整體股市前景保持長期正向看法。美國利率循環由高峰回落，應可提供股市有利支撐。總體而言，亞股評價面普遍仍然處於合理水準。

其中，在中國部分，考量中國政府推出一連串刺激政策後，前景看來有所改善。然而，目前仍不確定刺激規模多大、實施成效如何，儘管近期措施成功提振國內信心，但最終仍需要解決結構性的問題，特別是房地產和通縮壓力等。

在日本部分，安聯投信表示，日股結構性動能依然存在，日本經濟前景更為樂觀。特別是較高的通膨率和持續的公司治理改革，應有助於提高獲利並更加關注股東價值。

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