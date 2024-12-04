野村：日股明年擁雙動能

日股指數在2024年迭創新高，展望2025年，野村資產管理認為，基本面持續轉佳及結構性改革提升股東權益，成為支持日本股市持續成長的兩大動能，加上日本推少額投資非課稅制度，有助於帶動民眾投入資金於股市，日股商品後市可期。

野村資產管理常務董事總經理暨投資長村尾祐一（Yuichi Murao）表示，從總體經濟的角度來看，日本股市具有持續成長的潛力。日本經濟仍處於復甦的初升段，日本的內需也恢復成長動能，日本薪資增幅將牽動家庭支出與個人消費成長；無論是製造業或非製造業，勞動力供給均相當吃緊，日本短觀調查亦顯示，對於保持勞動力以維持企業營運的擔憂已成為推升薪資上漲的首要原因，未來日本勞工薪資應有持續上漲潛力。

自2020年以來，日本的企業服務價格指數（Service Producer Price Index）明顯上漲，野村資產管理的調查顯示，2023年3月至2024年3月對於日本的通膨及收入的預期均由衰退或持平轉為上揚，對於長期陷入通縮的日本經濟而言，通膨復膨的環境更加明確。

另一個有利基本面的因素是日本企業資本支出持續增加，目前企業資本支出占GDP的比重超越17%，相當接近歷史新高。值得留意的是，由於物聯網與生成式AI的應用大幅擴展，半導體產業已進入持續成長的階段，AI的服務需要整合各類型的新科技，許多日本企業成為支援半導體設備的供應商，在AI的成長趨勢中，日本企業有舉足輕重的地位。

村尾祐一指出，除了基本面轉強的利多因素，另一個帶領日股步入長期多頭格局的重要因素，是由東京證交所推動的公司治理改革，希望藉由多項改革政策提升股東回報，推動企業重視資本成本與股價管理。如今已見到明顯成效，根據東京證交所的統計，在已採取行動的企業中，占比較高的產業主要來自於金融及工業，較少的是消費必需及通訊。這些響應東京證交所的企業，股價也有突出的表現。東京證交所在推行公司治理與盡職治理守則等措施後，日本企業正致力提升資本效率，股利發放與股票回購可望續創新高。