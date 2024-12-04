統一全球新科技 大贏家

經濟日報／ 何佩儒
境內外科技基金今年來績效前五強
境內外科技基金今年來績效前五強

在需求保持強勁、成長趨勢明確的背景下，AI仍是2025年市場投資主軸，有望延續科技股多頭格局。法人表示，輝達新款AI晶片GB200將在明年第1季開始大量出貨，帶動供應鏈營收及獲利成長，支撐相關類股後市表現。

除了硬體以外，科技公司也陸續推出AI應用，使相關軟體股受惠。建議積極型投資人分批布局科技基金，參與AI帶來的行情。

據晨星統計至11月29日，目前台灣核備可銷售的境內外科技基金，總共76檔，今年來報酬率平均為24.81%。排名前五的科技基金，報酬率甚至都超過四成，依序為統一全球新科技基金49.19%、復華全球物聯網科技基金44.61%、富蘭克林華美AI新科技基金42.7%等。不僅今年表現亮眼，科技基金的長期績效也相當亮麗，五年報酬率平均達到122.52%，統一全球新科技基金同期間報酬率甚至超過200%。

分析這幾檔科技基金的投資區域，其中有四檔都是全球型。法人表示，供應鏈碎片化，加上AI進入相關應用遍地開花的階段，全球科技股票型基金較可以掌握各區域的投資機會。面對川普的政策不確定性，全球科技股票型基金也能透過改變區域配置，靈活應對單一區域的市場變化。

展望後市，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，2025年大語言模型LLM將升級，可以處理更複雜的推論，有利AI應用發展。升級後的LLM算力需求提升，也將為AI晶片供應鏈帶來更多商機。另外，市場將雲端服務商明年的資本支出預估成長率，從10%上修至20%，也將使相關類股持續受惠。

產業方面，郭智偉看好AI伺服器、通訊設備及資料中心相關類股。目前全球資料中心仍在快速擴建，將帶動相關產業營運成長，包括半導體、散熱、交換器升級至800G的受惠股及電力相關供應鏈。軟體族群也將受惠AI應用滲透，例如協助企業改善辦公流程、AI客服應用的軟體股，有望獲得資金青睞。

延伸閱讀

中職／陳傑憲年底合約到期 傳統一獅將端出長約終身留人

25年式Mercedes-AMG 豪華小型車系推進化版車型 多項配備升級僅漲1萬元

影／陸生參訪清大出現五星旗爆騷亂 台灣獨立、中國統一互嗆

能源高峰論壇／工研院副院長胡竹生：新科技解永續難題

相關新聞

法人看韓股 提防「政」盪

韓國昨（4）日短暫戒嚴，衝擊韓股大跌1.4%，也或多或少影響各國資本市場。觀察今年來亞洲股票型基金績效表現仍穩健，法人分...

多重資產 績效正點

根據統計，即使面對美國大選前後與聯準會政策等不確定因素影響，過去三個月規模超過百億台幣的多重資產基金績效全數為正，且今年...

富蘭克林強打TEAM策略

2024年進入倒數，富蘭克林證券投顧指出，面對川普2.0「新聞頭條風險」，建議投資人2025年第1季採取「TEAM」策略...

統一全球新科技 大贏家

在需求保持強勁、成長趨勢明確的背景下，AI仍是2025年市場投資主軸，有望延續科技股多頭格局。法人表示，輝達新款AI晶片...

野村：日股明年擁雙動能

日股指數在2024年迭創新高，展望2025年，野村資產管理認為，基本面持續轉佳及結構性改革提升股東權益，成為支持日本股市...

資訊科技基金 長線靚

南韓快閃戒嚴並未影響科技股多頭，那斯達克指數延續11月牛氣沖天氣勢，近日再創新高，帶動全球資訊科技股票基金「績」昂。法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。