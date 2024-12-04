統一全球新科技 大贏家

在需求保持強勁、成長趨勢明確的背景下，AI仍是2025年市場投資主軸，有望延續科技股多頭格局。法人表示，輝達新款AI晶片GB200將在明年第1季開始大量出貨，帶動供應鏈營收及獲利成長，支撐相關類股後市表現。

除了硬體以外，科技公司也陸續推出AI應用，使相關軟體股受惠。建議積極型投資人分批布局科技基金，參與AI帶來的行情。

據晨星統計至11月29日，目前台灣核備可銷售的境內外科技基金，總共76檔，今年來報酬率平均為24.81%。排名前五的科技基金，報酬率甚至都超過四成，依序為統一全球新科技基金49.19%、復華全球物聯網科技基金44.61%、富蘭克林華美AI新科技基金42.7%等。不僅今年表現亮眼，科技基金的長期績效也相當亮麗，五年報酬率平均達到122.52%，統一全球新科技基金同期間報酬率甚至超過200%。

分析這幾檔科技基金的投資區域，其中有四檔都是全球型。法人表示，供應鏈碎片化，加上AI進入相關應用遍地開花的階段，全球科技股票型基金較可以掌握各區域的投資機會。面對川普的政策不確定性，全球科技股票型基金也能透過改變區域配置，靈活應對單一區域的市場變化。

展望後市，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，2025年大語言模型LLM將升級，可以處理更複雜的推論，有利AI應用發展。升級後的LLM算力需求提升，也將為AI晶片供應鏈帶來更多商機。另外，市場將雲端服務商明年的資本支出預估成長率，從10%上修至20%，也將使相關類股持續受惠。

產業方面，郭智偉看好AI伺服器、通訊設備及資料中心相關類股。目前全球資料中心仍在快速擴建，將帶動相關產業營運成長，包括半導體、散熱、交換器升級至800G的受惠股及電力相關供應鏈。軟體族群也將受惠AI應用滲透，例如協助企業改善辦公流程、AI客服應用的軟體股，有望獲得資金青睞。