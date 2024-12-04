富蘭克林強打TEAM策略

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
富蘭克林2025年第1季投資策略
富蘭克林2025年第1季投資策略

2024年進入倒數，富蘭克林證券投顧指出，面對川普2.0「新聞頭條風險」，建議投資人2025年第1季採取「TEAM」策略，看好川普紅利（Trump）、降息債券（Easing）、亞洲強棒（Asia）和多元配置（Multi）四大主軸。

在確定川普重返白宮、共和黨全面執政後，全球金融市場出現「萬家烤肉一家香」局面，美國資產成為最大贏家。統計第4季來，至3日，全球股市上漲2.15%，道瓊、史坦普500及那斯達克指數屢創歷史新高，漲幅介於5.22%~7.22%間，至於全球新興股市則下跌6.12%。累計2024年以來則以台、美股市表現最突出，台股漲幅達31.44%、史坦普500指數上漲28.45%。

債市方面，主要債市也以美國非投資等級債表現最佳，第4季來上漲0.76%，今年來漲幅8.83%、優於同期間美國公債的1.98%、美國投資等級債4.07%。

富蘭克林證券投顧指出，預期2025年美股多頭有望延續，第1季美國資產仍將穩居投資主流，主因川普傾向放鬆監管及推動減稅等親商政策，有利美國經濟及企業獲利表現，美國股市及美國非投資等級債將優先受惠，而側重美國內需市場的小型股，和金融、能源、工業、公用事業等價值型產業，將是川普紅利的最大受惠者。

另一方面，川普團隊支持能源獨立，希望透過增加能源開採、壓低油價並降低通膨，對內提振民眾消費並提供聯準會降息空間，對外可作為俄烏戰爭談判籌碼。惟川普團隊成員對中國及關稅議題偏向鷹派，「新聞頭條風險」仍將不定期擾動盤勢，防禦型的債券配置仍不可或缺。

富蘭克林證券投顧表示，第1季建議採取「TEAM」策略，看好川普紅利、降息債券、亞洲強棒和多元配置，應對川流不息的多變環境。核心配置建議首選美國平衡型，並透過美國非投資等級債及複合債券型基金，捕捉川普紅利及聯準會降息機會。另一方面，不同於2024年美股漲勢集中在科技七雄，預期2025年美股漲勢廣度將擴大，除創新科技產業型基金外，建議可增加美國價值型、美國小型股票型、公用事業、基礎建設產業型基金；美國以外市場首選印度和日本股市，具備川普盟友及改革題材。

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