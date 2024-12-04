根據統計，即使面對美國大選前後與聯準會政策等不確定因素影響，過去三個月規模超過百億台幣的多重資產基金績效全數為正，且今年來也有近一成，甚至逾二成表現。法人表示，以多重資產跨領域布局，可掌握多元漲勢和輪動機會。

安聯投信表示，這樣的市場環境有望延續至2025年；明年1月上任的美國總統川普政策和市場對聯準會預期的變化，將持續牽動投資人情緒，回歸基本面，看到AI需求保持強勁，成長動能甚至加速向科技之外的領域擴散。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，美股屢創新高，但長期來看，美股指數與企業獲利趨勢具高度相關。美股現在同時有聯準會降息、經濟溫和成長、企業獲利加速成長，以及推行有利企業政策等利多，這是非常少見的機會，有助於支撐後市表現。

規模逾百億的多重資產基金表現

在可轉債部分，謝佳伶表示，在利率仍相對高檔情況下，企業可以透過新發行可轉債來支付較低的融資成本，有助於使新發債量回升，市場也會有更多優質的「總報酬型」可轉債可供投資。

此外，企業獲利成長動能可望由先前少數大型科技股撐場，逐漸轉移到其他中小型標的，帶動漲幅擴散與落後補漲的行情，有利於發行可轉債的相關企業有所表現。2025年可轉債報酬可望扭轉2022至2024年期間落後股票情形，達到接近股票表現甚至有機會更好。

安聯投信分析，考量許多領域，產業存在分歧，評價面也並不便宜，不過預期2025年獲利復甦會向更多產業擴散。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，鑒於美國勞動市場與內需持穩，經濟保有韌性，降息循環仍延續，故在經濟、企業獲利持穩與金融環境寬鬆的前提下，搭配年底前季節性效應有利風險性資產表現。

在投資布局方面，徐煒庠建議可聚焦於兼顧成長性及政策受惠的科技、金融、工業股，而考量短期殖利率上行風險，可留意存續期間較短、收益水準較高債券，提升投資組合收益水準並平衡波動。