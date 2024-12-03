優質企業債 適度布局

川普新政的矛盾及美國聯準會宣布謹慎降息態度，使10年公債殖利率一度逼近4.5％。法人指出，觀察川普1.0偏好低利率，未來兩年降息趨勢未變，因此當殖利率走高、投資價值浮現時，皆為布局優質企業債券的好時點。

第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑表示，以川普施政的基礎情境下，對外提高關稅將與對內減稅措施影響大致相抵，以時間軸研判，提高關稅的影響會在2025年上半年發酵，減稅的刺激則於下半年顯現，因此，明年經濟可能先溫和下降，再穩健向上，多家投資機構預期明年美國10年期公債殖利率將介於4.2%～3.5%間振盪，以近半年殖利率高低點分析，較有可能先在4.5％～3.7％間回來整理。

據最新經濟數據顯示，11月個人消費支出物價指數（PCE）年增率維持在2.3%，相當接近聯準會設定2%的目標，通膨如預期路徑往下降溫，只是黏著度仍然很高。林邦傑表示，接下來的關注焦點在12月初公布的非農就業數據，目前估19.4萬元，若優於預期，殖利率不排除有機會再向上彈升，反之可能下降，簡言之，短期方向相對混沌不明。

區域角度而言，偏好歐洲而非美國，原因是歐洲債券價格反映較多衰退風險，比美國債券更具吸引力。

更重要的是，從信用周期角度來看，歐洲市場不像美國明顯出現周期末期特性，因為歐洲市場原本就比較重視債券持有人利益，美國則是較偏重股東利益。