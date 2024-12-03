美國非投等債 有潛利

美國非投資級債今年來吸引逾260億美元的資金流入，法人表示，經濟走弱影響仍存，但企業獲利依然強勁，在基本面不差的情境下，下檔風險得以控制，建議投資人在布局非投等債時，應以六個月以上配置角度，以累計收益為主。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，市場對固定收益提供的總收益需求仍強，預估未來一季風險性資產將有較強的技術面，企業發債仍嚴守資本紀律，對到期債務再融資，而不是採取積極發行債券的策略，使非投資等級債技術面獲得支撐。

安聯投信表示，經數日斟酌，川普提名避險基金經理人Scott Bessent擔任新政府的財政部長，美國財長人選塵埃落定，加上以色列與黎巴嫩真主黨在美國斡旋下達成為期60天的停火協議。

此外，聯準會11月貨幣政策會議紀要顯示，在經濟保持穩固、通膨緩慢降溫之際，決策者普遍支持對未來降息採取謹慎態度，聯準會關注核心PCE價格指數10月份年增加速上升，進一步支持央行對降息謹慎立場。

保德信也認為，在降息趨勢下，市場對較高息收有一定的需求，加上明年債券到期壓力低，對於企業債務比有利，也不易造成到期違約風險，對於債市有正向幫助。

PGIM美國全方位非投資等級債券基金產品經理林芷麒分析，較高殖利率向來是美國非投資級債的主要誘因，目前約7%的殖利率水準優於過往平均，且依據過去經驗，在高殖利率水準進場投資並長期持有，整體報酬表現將相較長期平均更勝一籌，建議投資人可聚焦美國非投資級債基金，瞄準較高報酬、較低波動優勢。

林芷麒表示，盤點多數美國非投資級債發行企業的資產負債表健全，先前不少發行企業趁低利率時期清償債務或再融資，目前現金流仍屬充沛，更重要的是今明年美國非投資級債的債券到期規模仍低，2024、2025年僅分別占整體規模的0.1%、2.3%，有利於債市違約處於低檔。

因此，隨著利率降低，今年美國非投資級債的新發行量與去年相比有所提升，發行企業也可以透過借新還舊，減輕後續幾年的到期壓力，加上降息尚未結束之前，整體環境對於債市投資仍有利多。