AI概念基金 長線釣大魚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

海外股票型基金11月績效前十強平均達9.0%，大幅優於台股大盤績效。法人表示，AI仍為長線趨勢，建議可善用定期定額，持續長線布局。

根據CMoney統計，觀察全數687檔海外股票型基金，11月以來績效前十強依序為：第一金全球AI機器人及自動化產業、第一金全球AI人工智慧、第一金全球AIFinTech金融科技、兆豐全球、復華全球消費、華南永昌全球精品、第一金全球eSports電競、復華華人世紀、復華全球物聯網科技、復華全球原物料，前十強平均績效達9.0%，大幅超越台股加權指數-2.4%。

安聯投信指出，回顧全球股票型基金資金流向，統計至11月27日，美股基金淨流入增溫至361.3億美元、持續居冠，其他股市則均呈現淨流出。

另外，美國第3季GDP數據達2.8%，顯示經濟仍具韌性，同時政策及地緣局勢前景不明，市場謹慎評估政策前景，輔以聯準會會議紀要稱仍有望採取漸進降息，公債殖利率走降，令市場在更多領域尋找機會

投資上來說，仍看好股票趨勢，將持續觀察市場變化，不會特別因應短期雜音，但若發生長期結構性改變，公司競爭力或利潤出現變化，就需適時因應調整。此外，根據過去經驗，美國GDP每成長1%，對科技產品需求成長3%，因此，美國經濟維持成長，對台灣科技產業仍相當有利。

兆豐投信分析，短期來看，受到美國大選結果、科技股財報公布等不確定性因素，預估指數將不脫區間震盪格局，建議現階段善用定期定額的理財機制組建資產配置，有助於AI科技產業鏈長線成長動能。

市場預期2025年資本支出將至少年增中雙位數，對於AI產業供應鏈長期展望均是正向，整體股市表現看法保持樂觀，科技創新帶動市場需求，使得科技股題材仍是長線投資焦點。

延伸閱讀

12月16日前買進兆豐 ETF 00921、00943可參與配息

第一金全年估賺250億獲利攻頂 股利約落在1.2元至1.25元

公股投信合併…沒共識

一銀金曲饗宴璀璨落幕

相關新聞

台美股帶勁 法人按讚

今年來台美股漲幅名列全球主要股市冠亞軍，展望後市，投信法人認為，台美股2025年企業獲利預估成長仍有雙位數，加以擁有先進...

AI概念基金 長線釣大魚

海外股票型基金11月績效前十強平均達9.0%，大幅優於台股大盤績效。法人表示，AI仍為長線趨勢，建議可善用定期定額，持續...

優質企業債 適度布局

川普新政的矛盾及美國聯準會宣布謹慎降息態度，使10年公債殖利率一度逼近4.5％。法人指出，觀察川普1.0偏好低利率，未來...

美國非投等債 有潛利

美國非投資級債今年來吸引逾260億美元的資金流入，法人表示，經濟走弱影響仍存，但企業獲利依然強勁，在基本面不差的情境下，...

東協基金 今年統統賺

川普2.0來襲，市場關注是否將再掀起新一輪貿易戰，不過財富管理專家指出，新政府人事安排陸續公布，市場逐漸反應政策預期，部...

優質股息資產 吸睛

富達國際昨（3）日發布2025年投資展望指出，美國通貨膨脹將回溫，主要經濟體走勢分歧。在股票收益方面，宜專注評價成長潛力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。