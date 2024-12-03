AI概念基金 長線釣大魚

海外股票型基金11月績效前十強平均達9.0%，大幅優於台股大盤績效。法人表示，AI仍為長線趨勢，建議可善用定期定額，持續長線布局。

根據CMoney統計，觀察全數687檔海外股票型基金，11月以來績效前十強依序為：第一金全球AI機器人及自動化產業、第一金全球AI人工智慧、第一金全球AIFinTech金融科技、兆豐全球、復華全球消費、華南永昌全球精品、第一金全球eSports電競、復華華人世紀、復華全球物聯網科技、復華全球原物料，前十強平均績效達9.0%，大幅超越台股加權指數-2.4%。

安聯投信指出，回顧全球股票型基金資金流向，統計至11月27日，美股基金淨流入增溫至361.3億美元、持續居冠，其他股市則均呈現淨流出。

另外，美國第3季GDP數據達2.8%，顯示經濟仍具韌性，同時政策及地緣局勢前景不明，市場謹慎評估政策前景，輔以聯準會會議紀要稱仍有望採取漸進降息，公債殖利率走降，令市場在更多領域尋找機會

投資上來說，仍看好股票趨勢，將持續觀察市場變化，不會特別因應短期雜音，但若發生長期結構性改變，公司競爭力或利潤出現變化，就需適時因應調整。此外，根據過去經驗，美國GDP每成長1%，對科技產品需求成長3%，因此，美國經濟維持成長，對台灣科技產業仍相當有利。

兆豐投信分析，短期來看，受到美國大選結果、科技股財報公布等不確定性因素，預估指數將不脫區間震盪格局，建議現階段善用定期定額的理財機制組建資產配置，有助於AI科技產業鏈長線成長動能。

市場預期2025年資本支出將至少年增中雙位數，對於AI產業供應鏈長期展望均是正向，整體股市表現看法保持樂觀，科技創新帶動市場需求，使得科技股題材仍是長線投資焦點。